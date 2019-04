Zinedine Zidane desea que Raphael Varane se quede en el Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que ya prepara la próxima temporada, no ocultó este martes que desea que el central Raphael Varane siga en el equipo blanco, tras las informaciones de prensa que daban cuenta de su deseo de salir en verano.



"No me ha hablado de eso en ningún momento, y sí, deseo que se quede, eso seguro", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de la 30ª jornada de Liga del miércoles contra el Valencia.



Zidane hizo estas declaraciones después de que la cadena de televisión La Sexta informara el lunes que el joven central francés estaba molesto con el club y desea salir del equipo en verano.



"No (me lo imagino fuera del Real Madrid), además no lo quiero, no queremos. Es un jugador que todavía es joven. Hace mucho que esta aquí, lo está haciendo bien", añadió Zidane.



"Son muchas cosas que salen hacia fuera para decir que está molesto, son cosas de la vida, de los jugadores, pero yo lo veo bien, a mí no me dijo nada", aseguró el técnico merengue.



"Él, de momento, está en el mejor club del mundo, lo sabe, ha ganado muchísimas cosas, yo lo veo bien", afirmó Zidane, que no oculta que ya está preparando la próxima temporada.

Vea: Filtran cinco fichajes que Zidane pidió a Florentino para regresar al Real Madrid



"Hablo con el club, de lo que queremos, ya lo estamos haciendo, luego las cosas se harán publicas a final de temporada", dijo.



En cambio, rechazó hablar sobre si el equipo necesita hacer una 'limpieza' y si entre las posibles salidas podría estar el galés Gareth Bale, al que la prensa española pone fuera del Real Madrid en verano.



"Hay que respetar a la gente que está aquí, hablar de limpieza me parece una falta de respeto. Cambios vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de esto, tendremos tiempo para hablar de esto después", dijo Zidane.



"Primero tenemos que acabar la temporada", afirmó el técnico francés, antes remachar que después se verá "el futuro de Gareth y los demás jugadores".