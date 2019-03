Luis Enrique se perderá partido de España

Luis Enrique, de 48 años y ex jugador y ex técnico del Barcelona, tomó las riendas de la selección española tras la Copa del Mundo el año pasado. Foto AP

MADRID, ESPAÑA. -El técnico de España Luis Enrique no estará con la selección el martes para el partido contra Malta en las eliminatorias de la Eurocopa 2020 por razones personales.



La federación española no proveyó detalles, limitándose a pedir respeto a la privacidad del técnico.



"Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) queremos informar de la ausencia de nuestro seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, en el partido que se disputará esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad", indicó en una declaración.



El asistente Robert Moreno estará a cargo del equipo.



Luis Enrique, de 48 años y ex jugador y ex técnico del Barcelona, tomó las riendas de la selección española tras la Copa del Mundo el año pasado.



España arrancó las eliminatorias con un triunfo 2-1 ante Noruega el sábado pasado en Valencia.