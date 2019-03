Scaloni: Messi sí jugará con Argentina en la Copa América 

BUENOS AIRES,ARGENTINA.-Lionel Messi formará parte de la selección de Argentina que disputará la Copa América en Brasil este año, afirmó el lunes el entrenador Lionel Scaloni.



El estratega de la Albiceleste habló en Marruecos, donde Argentina enfrenta este martes a la selección local.

Scaloni dijo que no ha hablado con Messi sobre su participación en la Copa América desde el partido amistoso del viernes, en el que Argentina cayó por 3-1 ante Venezuela.



Sin embargo, Scaloni consideró evidente que Messi jugará en el certamen sudamericano que se inaugura en junio.



“Leo va a estar en la Copa América”, afirmó el entrenador durante una conferencia de prensa en Marruecos. “Es evidente que va a estar”.

El duelo ante Venezuela fue el primero de Messi con Argentina desde el Mundial.

Messi, cuyo empeño y talento no evitaron el tropiezo frente a la Vinotinto en Madrid, no jugará ante Marruecos, por una dolencia inguinal.



“Cuando terminó el encuentro contra Venezuela, hablamos del partido pero no de lo que viene”, indicó Scaloni. “Trabajaremos para lograr un mejor equipo”.