Colombia, con retoques, visita a Corea del Sur antes de Copa América

SEÚL, COREA DEL SUR.- Con retoques en su titular, la Colombia de Carlos Queiroz cerrará el martes ante Corea del Sur su mini gira asiática de preparación para la Copa América de Brasil.



Cafeteros y coreanos se batirán en el estadio mundialista de Seúl, un año y medio después de que los Tigres de Asia vencieran 2-1 a los sudamericanos en un amistoso en Suwon.



Cambios en el once

Impulsado por la victoria 1-0 ante Japón el viernes en su debut como entrenador de la tricolor, el portugués Carlos Queiroz apunta a cerrar esta fecha FIFA con broche de oro.



Para ello, el técnico luso adelantó que hará unos cuantos retoques al once que venció a los nipones en Yokohama. Sin detallar en los cambios, el exentrenador del Real Madrid advierte que las rotaciones hacen parte de la afinación de detalles para la Copa América de junio en el gigante latinoamericano.



"Hay jugadores que tienen que jugar y tener su oportunidad en el campo. Lo más importantes es salir mañana (martes) con mucho respeto y guardando el prestigio del equipo, pensando en la Copa América", dijo en rueda de prensa.



Se prevé que Queiroz pruebe a los laterales Luis Manuel Orejuela y Cristian Borja tras el flojo desempeño de Deiver Machado y Helibelton Palacios ante los nipones.



También a los ingresos desde el pitazo inicial de Mateus Uribe al lado del incansable Wilmar Barrios en el mediocampo, y del movedizo Luis Díaz y el goleador Duván Zapata en la ofensiva.



"El grupo está bastante acoplado (...), se le está dando continuidad a un proceso, en el cual ya hay una base", afirmó el capitán Falcao García.



El Tigre comandará el ataque colombiano junto a James Rodríguez tras las ausencias por lesión de los volantes Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado.



Colombia, duodécima en el ránking FIFA, tampoco contará con el portero David Ospina, el lateral Santiago Arias y el volante Carlos Sánchez. Ninguno de los cinco, claves en la tricolor del exentrenador argentino José Pekerman, fue convocado por dolencias físicas.



Poderío coreano

Aunque nunca se han enfrentado oficialmente, en seis encuentros amistosos Corea del Sur solamente ha caído una vez ante Colombia. Los asiáticos, que ocupan el puesto 38 del escalafón FIFA, ajustan tres victorias y dos empates.



Bajo el liderazgo del portugués Paulo Bento, que asumió el mando en septiembre tras la salida de Shin Tae-yong, los coreanos vencieron 1-0 a una aguerrida Bolivia en Ulsan.



"El fútbol de Corea es más ágil, son muy rápidos. Son más poderosos que Japón, Corea tiene un fútbol más elaborado, más trabajado. Ellos llegan al área de una manera más fuerte. La movilidad los caracteriza en los duelos personales; ahí son muy fuertes", señaló Queiroz.



Sin pistas oficiales del equipo que se batirá en la capital, Bento podría dar minutos a las promesas de su selección y mantener el 4-4-2 que le resultó exitoso ante los bolivianos.



Sin el delantero Ji Down-won, del Augsburgo alemán, por un golpe en la rodilla izquierda, el luso apostaría por Hwang Eui Jo acompañando a la figura Heung-min Son, del Tottenham de Inglaterra. También tendrían cabida Lee Kang In, del Valencia de España, y Paik Seung Ho, del Girona español, ausentes ante Bolivia.