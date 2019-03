Argentina a la deriva, sin Messi, rinde examen con Marruecos

TÁNGER, MARRUECOS.- La selección de Argentina, envuelta en otra crisis de identidad futbolera tras caer ante Venezuela 3-1 y sin Lionel Messi, descartado por dolencias musculares, enfrentará el martes en partido amistoso a la experimentada Marruecos en Tánger.



Ante la Vinotino sufrió el viernes en Madrid una derrota casi humillante, menos por el resultado que por el hecho de no dar pie con bola. A Messi se le vio de nuevo solitario en un equipo que no es tal. Es una simple acumulación de jugadores que suelen ser eficaces en sus clubes.



El último partido que había jugado Messi con la selección fue en el Mundial de Rusia-2018, en la derrota 4-3 ante Francia por los octavos de final. Era otra decepción en su carrera con los colores argentinos y eligió alejarse.



Diego Maradona, histórica leyenda y emblema de la albiceleste, disparó después sin piedad del revés del viernes ante Venezuela: "No miro películas de terror. Los ineptos que siguen gobernando la selección mienten a la gente, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo que está formado. Así, no va a ganar un partido, lo lamento".



Genio desconcertado

El goleador regresó en silencio a Barcelona. Argentina volvió a quedar a la deriva, cuando parecía encaminada con una joven guardia de jugadores, bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, quien no había dirigido a ningún equipo hasta tomar el mando de la albiceleste.



"Messi vuelve y su juego padecerá la nostalgia del estilo en el que se formó, de los espacios que en el Barça le pertenecen como si fuera su propietario, del ritmo que conoce como una música que lleva años tarareando, de la confianza que da la familiaridad de sentirse en casa", opinió Jorge Valdano, analista, exDT y campeón mundial en México-1986.



A su modo, Valdano también fue lapidario: "En el Barça Messi llega puntual a todos los balones. En la selección o llega antes, o llega después o no sabe dónde llegar. Un genio desconcertado. Un entorno hostil. Un desperdicio descomunal".



La era Scaloni llevaba una cosecha no tan mala: cuatro victorias ante rivales débiles, un empate con Colombia 0-0 y una derrota con Brasil 1-0. Tiene contrato hasta la Copa América Brasil-2019, pero ahora se abrió una fisura. No parece tener todo el respaldo del director de selecciones nacionales, el DT campeón mundial en Argentina-1978 César Luis Menotti.



Tampoco 'Pity' Martínez

Menotti lo cuestionó con una declaración que causó asombro: "No era el momento del Kun (Sergio Agüero, artillero con el Manchester City de la liga inglesa y no convocado) pero tampoco de Messi. Están jugando instancias difíciles, con sus calendarios, copas".



La escuadra sudamericana deberá enfrentar a un adversario durísimo, Los Leones del Atlas, que vienen de empatar con Malaui 0-0 en partido clasificatorio de la Copa de África de Naciones (CAN). Ya tenían en el bolsillo el pase a la Copa.



"Marruecos está entre las 20 mejores selecciones del mundo y jugará ante su gente que es muy seguidora", reflexionó Scaloni antes de viajar.



No sólo a Messi perdió Scaloni. Se quedó por otra dolencia física sin el volante de ataque Gonzalo 'Pity' Martínez, campeón de la Copa Libertadores 2018 con River y ahora en el estadounidense Atlanta United. En un entrenamiento en Madrid ya había perdido por lesión a Ángel Di María, del París SG.



El encuentro se disputará a las 8:00 PM locales en el estadio Ibn Battouta, para 45.000 espectadores.



Probables alineaciones:

Marruecos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Marouan da Costa, Medhi Benatia, Zouhair Feddal - Sofiane Boufal, Younes Belhanda, Anuar Tuhami, Faycal Fajr - Nordim Amrabat, Youssef En-Nesyiri. DT Hervé Renard.



Argentina: Esteban Andrada - Renzo Saravia, Gabriel Mercado o Germán Pezzella, Walter Kannemann, Nicolás Tagliafico - Giovani Lo Celso, Leandro Paredes - Manuel Lanzini, Paulo Dybala, Marcos Acuña - Darío Benedetto o Lautaro Martínez. DT Lionel Scaloni.