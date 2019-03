Prensa deportiva apunta al fin de ciclo del Real Madrid tras la eliminación de la Champions

MADRID, ESPAÑA.- La prensa española es unánime este miércoles al apuntar a un "fin de ciclo" en el Real Madrid de las cuatro Champions en cinco años, tras la debacle sufrida el martes ante el Ajax que le apeó de la competición continental.



"Aquí yace un equipo que hizo historia", titula en portada, sobre una foto del Santiago Bernabéu medio vacío, el diario Marca, que en subtítulo insiste "humillante final de un ciclo irrepetible".



La dura derrota 4-1 en casa contra el Ajax en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones culminó una "semana trágica", como titula AS.



En siete días desde que el Real Madrid cayera en semifinales de Copa ante el Barcelona, el miércoles pasado, el equipo blanco ha quedado descabalgado sucesivamente de Copa, Liga y Champions.



"Nada de nada" titula Mundo Deportivo en su edición, mientras que su competidor barcelonés Sport apunta al "fin de una era".



"El Real Madrid 2018-2019 ha desaparecido. En solo siete días, entre el Barça y el Ajax han descuartizado la esperanza madridista de títulos. Triplete de fracasos para Solari, Florentino Pérez, Bale, Benzema...", escribe Sport.



"Empieza marzo y el único objetivo del Madrid ya es no caer al quinto puesto, salvar la clasificación para la Champions", afirma el director del diario AS, Alfredo Relaño, en su columna.



Carencias

En los últimos partidos, "el Madrid exhibió todas sus carencias: gol, alternativas en el once, profundidad de plantilla, pocos jugadores enchufados, muchos agotados por la ausencia de relevos...", escribe Marca.



"Este Madrid, ya lo demostró ante el Barça, no tiene futbolistas de peso sin CR7. Ayer, el Ajax lo desnudó totalmente por la propia fuerza futbolística del equipo holandés y por las costuras y rotos de un Madrid sin solidez", escribe Santi Nolla, director de Mundo Deportivo en su columna.



El hueco goleador dejado por Cristiano Ronaldo y el mal momento de forma de algunos jugadores, que no dieron el paso adelante que se esperaba de ellos, vuelven al primer plano.



"Benzema al menos lo ha intentado. No es un depredador, pero ha asumido una nueva responsabilidad en la delantera. Bale no, ha pasado los meses como los años anteriores, entre lisiado y pasota. Ahora ya no queda nada", asegura Relaño, respecto a los dos jugadores en que más se confiaba para ayudar a olvidar la salida del luso.



La situación "desemboca irremediablemente en la revolución que se acometerá este verano. Habrá salidas de jugadores capitales, fichajes de relumbrón y llegará un entrenador nuevo", considera Marca.



Y es que toca reaccionar porque la decepción y el enfado de la hinchada madridista, que ha visto escaparse tres competiciones en su feudo, empezó también a dirigirse el martes contra el presidente Florentino Pérez con gritos pidiendo su dimisión.



"Derrotado donde más le duele a la entidad. En dos Clásicos consecutivos y con la peor derrota registrada en la competición (continental), los tres palos en un Bernabéu que ya empieza a mirar, no de manera mayoritaria, pero sí sensible, al palco", advierte Marca.