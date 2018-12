Selección de fútbol de Honduras cerrará el 2018 con 411 días sin tener un técnico oficial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos entrenadores interinos y más de un año sin entrenador oficial. Esas son las secuelas que deja este año para la Selección de fútbol Honduras.



Si bien el uruguayo Fabián Coito es el que ha tomado más fuerza entre unos cuantos nombres que suenan para dirigir a la Selección, hasta hoy Fenafuth no ha oficializado a nadie.



“Hemos tenido currículos de varios entrenadores y no puedo negar que hemos tenido el de él”, dijo el presidente de la Federación, Jorge Salomón.



Lo cierto es que la H cerrará el 2018 con 411 días sin tener al entrenador que dirigirá el proceso rumbo a Qatar 2022.



Más de un año. La última vez que hubo entrenador oficial fue el 15 de noviembre de 2017.



-Dos técnicos interinos-

Ese día Honduras perdió 3-1 contra Australia en el repechaje rumbo al Mundial de 2018 y también finiquitó la despedida del colombiano Jorge Luis Pinto (por más que su salida de hizo oficial hasta el 19 de enero del presente año).



A partir de la salida del colombiano, Honduras se la ha pasado entre interinatos y cinco partidos amistosos.



Con Carlos Tábora al frente, Honduras perdió 2-0 en Corea del Sur, cayó 1-0 con El Salvador en Estados Unidos y empató 1-1 con Emiratos Árabes Unidos en Barcelona, España.



Tábora dejó su espacio por su compromiso con la Sub y a su lugar llegó Jorge Jiménez para dirigir el 1-0 a Panamá en Tegucigalpa y la derrota 1-4 de visita contra los chilenos



Tres goles anotados, ocho encajados, 450 minutos de fútbol y dos interinatos en el banquillo es el resumen en más de un año sin el técnico de la eliminatoria.



“La Comisión sigue haciendo su trabajo, seguimos el detalle el tema y hemos estado trabajando; la Comisión tiene varias opciones,no puedo negar que entre las opciones está la de Coito”, afirmó Salomón.



-Será entre enero y febrero-

Mientras el uruguayo Coito parece adelantarse a Alexis Mendoza y Diego Vazquez, la Bicolor deberá trabajar carrera contra el tiempo para competir con otras selecciones del área que, en su mayoría, ya tienen a su entrenador.



“En este momento estamos todavía haciendo las evaluaciones, la Comisión está evaluando y tiene varias opciones, entre enero y febrero esto estará definido, tenemos que tener una buena base, estamos pensando tanto en 2022 como 2026, tenemos que pensar en el futuro de Honduras”, afirmó Salomón.



Honduras afrontará un 2019 con mucha actividad: jugará Uncaf, Copa Oro y Liga de Naciones... A excepción de Panamá, las demás selecciones de centro y Norteamérica ya tienen a su entrenador