Calculadora Deportiva: ¿Qué tanto sabe de deportes Kike Lanza?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que comenzó nuestro reto de la Calculadora Deportiva, ningunó de los periodistas invitados ha podido vencerla, siendo derrotados casi todos o en su mayoría.



Hasta ahora el más cercano ha sido el exportero de Olimpia y ahora comentarista deportivo, Carlos Prono, quién acertó 8 de 10 preguntas y estuvo muy cerca de vencer nuestro reto.



Para esta semana nos avocamos al comentarista del programa "Fútbol de Primera", Kike Lanza, del canal Todo Deportes.



Kike Lanza nos contó que lleva más de 14 años incursionando en el mundo de los deportes cubriendo múltiples finales del fútbol hondureño, mundiales de fútbol, Copa Oro y además, Juegos Olímpicos.

Kike Lanza lleva más de 10 años cubriendo Fútbol de Primera en Honduras. Foto: EL HERALDO





También nos dijo a quién admiraba antes de comenzar como periodista deportivo, "Antes de arrancar admiraba a Salvador Nasralla, me parece que es el personaje en el que mucha gente puede enfocarse en el periodismo deportivo. Internacionalmente siempre me gustó mucho Andrés Marín (Fox Sports), me parece un periodista muy frontal y también está David Faitelson", mencionó.



Controversial, polémico y muy frontal, así dijo caracterizarse Kike Lanzú, quién aseguró ser el enemigo número uno de Jorge Luis Pinto (extécnico de Honduras) y de la Federación Nacional de Fútbol (Fenafuth).



Y, ¿De quién será aficionado Kike Lanza?

"Nunca lo escondí, yo no miento diciendo que soy Federal, ni la U, ni Troya, yo soy Olimpia, no soy fanático, soy simpatizante de Olimpia porque soy un personaje de las comunicaciones. Toda mi familia era Motagua y yo salí Olimpia, terminé siendo la oveja blanca de la familia", aseguró.



Acompañenos a ver cómo le fue a Kike en nuestra Calculadora Deportiva.