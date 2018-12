OFICIAL: Guillermo Barros Schelotto deja de ser técnico de Boca Juniors

BUENOS AIRES, ARGNETINA.- Guillermo Barros Schelotto dejó la dirección técnica de Boca Juniors, luego de perder ante su archirrival River Plate la final de la Copa Libertadores jugada el domingo pasado en Madrid, anunció este viernes el presidente del club, Daniel Angelici.



"Aunque aún no se ha ido el dolor y la tristeza (por la derrota ante River), entendimos que lo mejor para Boca es un cambio, comenzar el año con un técnico nuevo", dijo Angelici, acompañado por Barros Schelotto, en una declaración a la prensa.



A su lado, el exDT de Boca aseguró que "más allá del dolor de no haber ganado la Copa, me voy con tranquilidad de haberlo dado todo".



Barros Schelotto, exdelantero de Boca, fue director técnico del club durante los últimos tres años. Su contrato vencía este mes de diciembre y se tomó la decisión de no renovarlo. Aún se desconoce quién lo suplantará. "Se mencionan muchísimos nombres", dijo Angelici.



Entre los posibles candidatos para ocupar el lugar de Barros Schelotto, la prensa argentina menciona al veterano entrenador del Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, así como al exseleccionador de Colombia y de Argentina, José Pekerman.



Bajo la orientación del Mellizo Barros Schelotto, Boca ganó los últimos dos campeonatos argentinos 2016 - 2017 y 2017 - 2018, pero la caída en la final de la Libertadores ante el histórico rival sumió en la desilusión al popular club argentino.



"Quiero agradecerle a Guillermo y a su cuerpo técnico por pelear esta Copa Libertadores hasta la última instancia", dijo Angelici.



"Se hizo todo lo que estuvo al alcance para llegar a una instancia que en el país no se valora, que es llegar a una final. No estamos preparados para pensar que se puede perder", resumió el presidente de Boca que elogió el desempeño de Barros Schelotto como director técnico y como jugador.



Al término de la declaración, en la que no se permitió hacer preguntas, ambos se abrazaron con emoción.