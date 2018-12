Solari defiende al Madrid tras declaración de Cristiano Ronaldo sobre "la familia" que tiene en la Juve  

MADRID, ESPAÑA.- Las palabras de Cristiano Ronaldo al decir que la Juventus "es más familia" que otros equipos en los que militó no cayeron nada bien al madridismo, en especial a Santiago Solari, director técnico del conjunto blanco.



El entrenador expresó "La humildad es la virtud de los grandes, el vestuario del Real Madrid es grande y es humilde, lo ha demostrado en todos los valores del deporte. Por eso ha ganado tantas cosas".



Además, manifestó que "Cristiano es nuestro para siempre, es parte viva de la historia del Real Madrid y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son parte suya".



El lateral blanco Álvaro Odriozola también se refirió a las declaraciones vertidas por el portugués.



"Yo tengo un respeto muy alto por Cristiano Ronaldo que es una leyenda para el Real Madrid, pero creo que es pasado. No coincidí con él, pero por mi experiencia esto es una familia y me ha sorprendido la humildad de estos campeones del mundo y de la Champions. Me ha sorprendido el hambre que tienen y estamos unidos para pelear por el día a día", dijo.



?? ¡@alvaroodriozola contestó a los medios en la rueda de prensa previa a nuestro partido frente al CSKA! #RMCity pic.twitter.com/EUgK61h0G3 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 11 de diciembre de 2018