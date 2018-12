Cristiano Ronaldo habla sobre rumores de boda con Georgina Rodríguez

TURÍN, ITALIA.- Un anillo que parece de compromiso y unas visitas frecuentes a la iglesia habrían generado los rumores de una supuesta boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.



Pero fue el jugador de la Juventus el que se encargó de aclarar a través de una entrevista a La Gazzetta Dello Sport que no tiene planes de casarse por el momento.



"En el futuro no sé si sucederá, pero ahora mismo no está en mis planes", comentó el futbolista.



Asimismo, aclaró la razón por la que visita tantas iglesias. "Voy todas las semanas a la iglesia, todas las semanas. En Turín hay muchas iglesias y cada semana voy a una diferente", expresó.



De igual forma dijo: "Soy católico y voy para agradecer a Dios todo lo que me da. No pido nada, gracias a Dios lo tengo todo, simplemente le agradezco que proteja a mi familia y a mis amigos".



Georgina y Cristiano tienen juntos más de dos años y han procreado a una bebé. La modelo ayuda al exmadridista a cuidar a sus demás hijos.