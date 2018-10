Premier League: Manchester City visita a un Tottenham que podría arrebatarle el liderato

PARIS, FRANCIA.- Necesita una carambola de resultados, pero el Tottenham de Mauricio Pochettino podría liderar la Premier al término de la décima fecha; para ello necesitará en todo caso derrotar el lunes en Wembley al actual líder Manchester City.



A esa condición deberán unirse asimismo la derrota del Liverpool, y que ni Chelsea ni Arsenal ganen sus respectivos compromisos.



Los 'Spurs', que vienen de decir adiós casi definitivamente a sus aspiraciones de seguir vivos en 'Champions' tras empatar el miércoles ante PSV (2-2), mantienen sin embargo una buena racha en la Premier, con cuatro victorias consecutivas.



Pero su rival llega aún en mejor momento. Pep Guardiola y su pléyade de estrellas 'Citizens' no conocen la derrota en las nueve fechas disputadas y llegan tras sendas goleadas ante el Burnley (5-0) y el Shakhthar Donetsk (3-0), en Liga de Campeones.



Pese a todo, el Tottenham es quinto pero a solo dos puntos del City y afronta el partido con mayor necesidad que su rival.



Aunque si hay un equipo en forma en Inglaterra es el Arsenal de Unai Emery, que buscará en el derbi londinense contra el Crystal Palace su 12ª victoria seguida.



Otro equipo londinense que podría acabar el lunes en lo más alto de la tabla, el Chelsea de Maurizio Sarri (3º), visita el domingo al Burnley (13º). Los 'Blues', en cambio, sólo suman una victoria en sus últimos cuatro partidos ligueros, aunque el jueves lograron un triunfo tranquilizador ante el BATE Borisov bielorruso en la Europa League (3-1).



En cuanto al Manchester United, José Mourinho tratará de reflotar anímicamente a unos 'Diablos Rojos' que perdieron esta semana en Old Trafford en 'Champions' con la Juventus (1-0). Se citan el domingo ante el Everton (8º).



Con 14 puntos, el United está lejos del quinteto de cabeza (a 9 puntos del City), y necesita mantener las buenas sensaciones que le dejaron la reciente victoria ante el Newcastle y el empate con el Chelsea.



El colíder, el Liverpool, se desplaza el sábado a Gales para medirse con el Cardiff (17º) después de la goleada cosechada en 'Champions' ante el Estrella Roja (4-0).



Programa de la 10º jornada del campeonato inglés (en horas GMT):



Sábado:

8:00 AM | Fulham - Bournemouth

8:00 AM | Watford - Huddersfield

8:00 AM | Brighton - Wolverhampton

8:00 AM | Southampton - Newcastle

8:00 AM | Liverpool - Cardiff

10:30 AM | Leicester - West Ham



Domingo:

7:30 AM | Crystal Palace - Arsenal

7:30 AM | Burnley - Chelsea

10:00 AM | Manchester United - Everton