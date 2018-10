Antonio Conte sería la primera opción del Real Madrid si no continúa Lopetegui

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, camina sobre la cuerda floja en el banquillo del club blanco, ya que sus dirigidos no marcan y no ganan en sus últimas cuatro presentaciones, incluyendo la derrota ante CSKA de Moscú por Champions League.



En la Casa Blanca ya se escuchan rumores de quién podría ser el sustituto del técnico vasco, el último en sonar ha sido el italiano Antonio Conte, extécnico del Chelsea.



Medios españoles aseguran que el presidente Florentino Pérez se habría puesto en contacto con Antonio Conte, todo para conocer si está dispuesto a tomar las riendas del primer equipo, siempre y cuando Lopetegui sea cesado de su cargo.



Se especula que Conte habría dado el "sí", por lo que su intención de dirigir al Madrid podría darse en el mediano o corto plazo. Actualmente, el exentrenador de los Blues se encuentra sin club debido a que fue despedido de Stamford Bridge.



En España se dice que Conte era la primera opción tras la salida de Zinedine Zidane. Sin embargo, su marcha del Chelsea, en ese entonces, no estaba definida, por lo que el Madrid optó por Lopetegui.