Maynor Figueroa: "En Honduras tenemos entrenadores capaces"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El capitán de la selección de fútbol de Honduras, Maynor Figueroa, regresó a Dallas para unirse con su equipo, pero con el deseo de poder volver a estar listo para cuando se le requiera para formar parte de la H.



"Hay que esperar, es importante vivir el momento, lo mejor es que se hagan bien las cosas apoyado al cuerpo técnico en su momento y ahora toca esperar nada más", indicó.



Al ser consultado sobre el nombre de Alexis Mendoza, quien luce como uno de los candidatos fuertes para tomar las riendas de la selección hondureña para Qatar 2022.



"No tengo conocimiento de quién va ser, pero al que elijan los encargados hay que brindarle el apoyo tanto medios de comunicación, jugadores que son los más importantes y afición", indicó.



Figueroa fue muy claro al momento que respalda los procesos al mando de los entrenadores colombinos, ya que baja la gestión de ellos se han logrado los objetivos.



"Los resultados se han dado, no soy yo quien los está eligiendo, pero hemos obtenido éxito con ellos y será la parte administrativa los que se encargue de eso".



El capitán de la Selección Nacional fue contundente en cuento a las posibilidades que un entrenador nacional se haga cargo de la Bicolor. "Hay que apoyarlos, estamos claros que acá en Honduras tenemos entrenadores capaces, pero eso no está en manos de nosotros como jugadores y hay gente que se va encargar de elegirlos y al que nominen hay que darle el apoyo necesario".



El jugador de FC Dallas no comparte el criterio que se diga que se está perdiendo el tiempo, luego que hasta el momento no se ha nombrado el timonel que llevará el proceso de Honduras a Catar 2022. "Decir que se está perdiendo el tiempo, no sé si sea la palabra idónea, a lo mejor se están tomando el tiempo para hacer la mejor elección", dijo.



Siguió diciendo: "Hay que ser pacientes tanto ustedes como medios de comunicación. Todo el pueblo hondureño quiere que ya se tenga la Selección, pero mientras el interino que esté hay que apoyarlo".



En cuanto a lo complejo que pueda ser la eliminatoria viendo lo que han hecho las demás selecciones y que la nuestra no esté trabajando con el verdadero entrenador.



"Olvidémonos de las demás y concentrémonos en lo que somos nosotros, lo que ellos estén haciendo eso no nos va hacer ni más, ni menos. Hay que concentrarnos en lo que tenemos que hacer como país y creo que ya hay gente al frente encargado de eso".



Figueroa considera que el próximo entrenador que tome las riendas de la Selección Nacional tendrá suficientes opciones para contar con los jugadores que participan en el exterior.



"Por su puesto que la hay, pero ojalá que el entrenador que venga la sepa utilizar y eso va ser lo más importante", finalizó.