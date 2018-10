Olimpia se prepara para no perder el invicto ante Motagua en el clásico capitalino

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia, de la capital de Honduras, se sigue preparando de cara al duelo que tendrá ante Motagua en la jornada 14 de la Liga Nacional de Honduras.



Los leones siguen afinando cualquier detalle para no dejar escapar esa racha de once juegos sin perder en el actual torneo de Apertura.



"Estamos trabajando el clásico, un partido importante donde nos jugamos el primer lugar. Ellos (Motagua) mañana juegan contra Marathón y todos los partidos son a muerte como estamos en la tabla", dijo Patón Mejía.



Siguió diciendo: "Yo me crié en un lado donde pasan las balas por las orejas y por eso no me entra el miedo", dijo en relación a la lucha que tendrá en el mediocampo contra Héctor "La Perra" Castellanos y Reynieri Mayorquin.



Olimpia, que nadie lo baja con 23 puntos en la tabla (hasta ahora), buscará mantener la supremacía antes de finalizar el torneo, mientras que Motagua se ubica en la quinta posición y de ganar este compromiso pondría más sabor a las últimas jornadas.



El duelo será el domingo 14 de octubre a las 4:00 de la tarde, hora de Honduras, en el Estadio Nacional de Tegucuigalpa.





