Alemania se impone a Turquía y organizará la Eurocopa 2024

NYON, SUIZA.- Alemania ganó a Turquía la votación por organizar la Eurocopa 2024, anunció este jueves el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.



La Eurocopa 2024 reunirá a 24 selecciones en 51 partidos disputados en diez estadios, entre ellos el Allianz Arena de Múnich y el Estadio Olímpico de Berlín.



La última gran competición futbolística organizada por Alemania fue el Mundial 2006. Alemania Occidental organizó la Eurocopa en 1988, antes de la reunificación con Alemania Oriental en 1990.



Turquía, por su parte, no pudo lograr la organización del torneo en su cuarto intento, tras ser batida por un voto contra Francia en 2010 por la edición de 2016.



Alemania venció tras una votación secreta del comité ejecutivo de la UEFA, que cuenta con 19 miembros. Dos no tuvieron derecho al voto, Reinhard Grindel, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, y Servet Yardimci, vicepresidente de la Federación Turca.



Los detalles de la votación no fueron ofrecidos por la UEFA.



"Quiero agradecer al comité ejecutivo de la UEFA su confianza increíble", señaló Grindel, tras la designación de su país.



"Queremos organizar una gran fiesta del fútbol y mostrar al mundo hasta qué punto nuestro país puede ser hospitalario", añadió Philippe Lahm, capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014 y que liderará el comité de organización.



La próxima Eurocopa se disputará en 2020 en 12 países. El último campeón fue Portugal, en Francia-2016.