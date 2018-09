Jorge Pineda: Marathón va con todo ante Real España

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El asistente de Marathón, Jorge Pineda, se refirió al duelo que sostendrán ante Real España por los octavos de final de la Copa Presidente.



El técnico sostiene que "van con todo" en este clásico que ha estado rodeado de una campaña de paz. Comienza diciendo que: "Es un clásico que cada partido hace historia, queda enmarcado en los titulares de los periódicos. Es lindo jugarlos, ya puede ser amistoso, Copa Presidente o torneo de Liga, estamos ansiosos", dijo.



Agregó que: "se conjuga mucho el sentimiento del jugador local, el orgullo de cada uno de los protagonistas, esperanzados a lograr los objetivos".



Pineda reconoce que los verdes pretenden defender con todo el título de la Copa: "Para nosotros es una ilusión mantenernos en la Copa Presidente. Tenemos la intención de jugar un buen partido"



¿Marathón tiene todo el equipo disponible profesor? "Vamos con todo, con la ilusión de sacar adelante este partido, tenemos a todos los jugadores disponibles".



Al preguntarle si hay favoritos en este enfrentamiento copero: "Estamos con la mejor disposición de hacer un partido, tenemos la capacidad para sacar el juego adelante, ya lo hemos demostrado".



El estratega también opinó sobre la campaña de paz que han iniciado ambos clubes: "Es un tema que la idea primordial es que ya no hayan peleas en los estadios. La intención es esa. Se quiere el regreso de la familia a disfrutar. Esperemos que esa idea funcione".



Pineda elogió la idea, pero también hizo una salvedad: "Lo que no me he fijado es si invitaron a gente de las barras a esos pequeños eventos que se han realizado, pero es plausible la iniciativa".