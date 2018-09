Rambo de León: "Algunos periodistas son demasiados ignorantes"

PUERTO CORTÉS, HONDURAS. - El veterano volante del Platense, Julio Cesar de León, manifestó su malestar por las críticas sobre su situación en el club, tras estar en la banca en varias jornadas.



"No es un dardo para ningún entrenador, sino a nivel general en Honduras. Acá hay una ignorancia sobre el jugador que tiene 35 y 36 años, y no solamente entre la gente, máximo en algunos periodistas que son demasiados ignorantes", dijo de León en relación a su no participación en varios partidos.



Siguió diciendo: "Aquí se basan por la edad, y no por lo que uno hizo. Lastimosamente se nos mira con desprecio. Si me dejan hacer lo mío bienvenido sea y si no, yo me divierto. Pero ante una pérdida tampoco vamos a echarle culpa al profe, o decir que perdió el equipo porque no jugué yo".



Rambo de León que militó en Fiorentina, Genova, Torino, Parma, Messina entre otros, asegura que a sus 38 años, todavía tiene mucho que dar al fútbol nacional.