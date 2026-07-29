Nachos caseros para consentir a los niños antes del regreso a clases

Tegucigalpa, Honduras.- Las vacaciones escolares están por terminar y muchos padres buscan opciones prácticas y deliciosas para compartir con sus hijos antes del regreso a clases. Los nachos caseros son una excelente alternativa: fáciles de preparar, versátiles y perfectos para disfrutar en familia. Esta receta combina tortillas de maíz crujientes, queso cheddar derretido, pollo desmenuzado y un fresco chismol, logrando un equilibrio entre sabores y texturas que encantará a grandes y pequeños.

La base del platillo son tortillas de maíz horneadas hasta quedar doradas y crujientes. Después se cubren con una generosa capa de queso cheddar derretido, que aporta una textura cremosa y un sabor irresistible. El pollo desmenuzado, previamente sazonado con ajo, romero y tomillo, añade un toque aromático y una fuente de proteína que convierte esta botana en una opción más completa. El chismol, preparado con tomate, cebolla, chile y limón, aporta frescura y un contraste que complementa perfectamente el queso y el pollo.

Estos nachos son ideales para una tarde en familia, una reunión con amigos o para disfrutar mientras ven una película o un evento deportivo. Su preparación sencilla y el uso de ingredientes frescos los convierten en una receta que seguramente querrás repetir. El chile jalapeño es opcional si prefieres un sabor menos picante. También puedes acompañar los nachos con guacamole, crema agria o salsa mexicana para darles un toque adicional de sabor.

Ingredientes

- ¼ de barra de margarina - 3 dientes de ajo picados - 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas - 1 ramillete de romero picado - 1 ramillete de tomillo picado - Sal y pimienta al gusto - 6 tortillas de maíz - 1 taza de queso cheddar derretido - 3 tomates picados en cubos - 1 chile jalapeño cortado en rodajas (opcional) -2 cebollitas picadas - 1 chile verde picado en cubos - Jugo de limón, al gusto (para el chismol)

Preparación