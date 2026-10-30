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"La Señal que nos conecta en Navidad": Tigo inaugura la temporada navideña

Con una propuesta que combina innovación y accesibilidad, Tigo presenta su campaña navideña con smartphones de marcas reconocidas desde L2,299 y beneficios de conectividad, para que los hondureños disfruten de la tecnología y permanezcan cerca de sus seres queridos durante las fiestas

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 17:30
La Señal que nos conecta en Navidad: Tigo inaugura la temporada navideña

Tigo inaugura la temporada navideña con su campaña “La señal que nos conecta en Navidad”, una iniciativa que destaca el valor de la conectividad para acercar a las personas y compartir momentos especiales durante esta época del año.

 Foto: Cortesía Tigo

Tegucigalpa, Honduras-. Tigo, empresa líder en telecomunicaciones con más de 30 años de trayectoria en Honduras, es siempre la marca que inaugura la Navidad y este año da la bienvenida a la temporada con el lanzamiento de su campaña “La señal que nos conecta en Navidad”, una iniciativa que celebra la conexión como una forma de acercar a las personas y compartir los momentos que hacen especial esta época del año.

La oferta navideña de Tigo incluye smartphones prepago de marcas reconocidas como ZTE, HONOR, Samsung y BLU, disponibles desde L2,299 para brindar a los usuarios alternativas que se ajusten a sus necesidades y presupuesto.

La oferta navideña de Tigo incluye smartphones prepago de marcas reconocidas como ZTE, HONOR, Samsung y BLU, disponibles desde L2,299 para brindar a los usuarios alternativas que se ajusten a sus necesidades y presupuesto.

 (Foto: Cortesía Tigo)

Como parte de su propuesta para esta temporada, Tigo pone a disposición de los hondureños smartphones prepago de marcas reconocidas como ZTE, HONOR, Samsung y BLU desde L2,299. Los dispositivos combinan diseños modernos con características de rendimiento que permiten a los usuarios comunicarse, disfrutar de contenido digital y aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología.

Santiago Benedit, CEO de Tigo Honduras, reafirma el compromiso de la compañía con la inversión en infraestructura digital, la innovación y el fortalecimiento de la conectividad para impulsar el desarrollo del país.

Santiago Benedit, CEO de Tigo Honduras, reafirma el compromiso de la compañía con la inversión en infraestructura digital, la innovación y el fortalecimiento de la conectividad para impulsar el desarrollo del país.

 (Foto: Cortesía Tigo)

“La conectividad es uno de los motores que impulsa la transformación de Honduras, al abrir nuevas oportunidades para la educación, los emprendimientos y el crecimiento empresarial. Desde Tigo continuamos invirtiendo en infraestructura, innovación y tecnología para fortalecer nuestra cobertura y ofrecer experiencias que respondan a las necesidades de los usuarios. Nuestro propósito es seguir conectando personas y contribuyendo al desarrollo digital del país”, expresó Santiago Benedit, CEO de Tigo Honduras.

Tecnología al alcance de todos

“En Honduras, millones de personas ya utilizan internet, lo que refleja la importancia de la conectividad en la vida cotidiana. En Navidad, un smartphone se convierte en una herramienta para compartir experiencias, capturar recuerdos y estar presentes en los momentos importantes, incluso a la distancia. Con esta campaña, queremos facilitar el acceso a la tecnología y acercar sus beneficios a más hondureños”, expresó Laura Zelaya, directora de Marketing de Tigo.

Laura Zelaya, directora de Marketing de Tigo, destaca la importancia de facilitar el acceso a la tecnología para que más hondureños puedan compartir experiencias, capturar recuerdos y mantenerse conectados con sus seres queridos durante la Navidad.

Laura Zelaya, directora de Marketing de Tigo, destaca la importancia de facilitar el acceso a la tecnología para que más hondureños puedan compartir experiencias, capturar recuerdos y mantenerse conectados con sus seres queridos durante la Navidad.

 (Foto: Cortesía Tigo)

La oferta de temporada también incluye la Super Recarga TikTok, con 17 GB por 7 días, una alternativa que los clientes pueden adquirir en puntos de venta y tiendas Tigo para disfrutar de sus contenidos favoritos en esta plataforma.

Conectividad para compartir en Navidad

“Con esta campaña, reforzamos nuestra propuesta comercial con dispositivos de marcas reconocidas desde L 2,299 y opciones de conectividad diseñadas para distintos hábitos de consumo. Buscamos que nuestros usuarios encuentren alternativas que se ajusten a sus necesidades y presupuesto, con beneficios concretos para disfrutar más de la tecnología durante la temporada navideña”, destacó Anahel Figueroa, director de B2C de Tigo.

Anahel Figueroa, director de B2C de Tigo, resalta que la propuesta comercial de temporada combina dispositivos de marcas reconocidas y opciones de conectividad que permiten a los clientes aprovechar los beneficios de la tecnología durante las fiestas navideñas.

Anahel Figueroa, director de B2C de Tigo, resalta que la propuesta comercial de temporada combina dispositivos de marcas reconocidas y opciones de conectividad que permiten a los clientes aprovechar los beneficios de la tecnología durante las fiestas navideñas.

 (Foto: Cortesía Tigo)

A través de esta iniciativa, Tigo combina tecnología, conectividad y opciones accesibles para acompañar a los hondureños durante una de las temporadas más especiales del año.

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Redacción web
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