"La Señal que nos conecta en Navidad": Tigo inaugura la temporada navideña

Tegucigalpa, Honduras-. Tigo, empresa líder en telecomunicaciones con más de 30 años de trayectoria en Honduras, es siempre la marca que inaugura la Navidad y este año da la bienvenida a la temporada con el lanzamiento de su campaña “La señal que nos conecta en Navidad”, una iniciativa que celebra la conexión como una forma de acercar a las personas y compartir los momentos que hacen especial esta época del año.

Como parte de su propuesta para esta temporada, Tigo pone a disposición de los hondureños smartphones prepago de marcas reconocidas como ZTE, HONOR, Samsung y BLU desde L2,299. Los dispositivos combinan diseños modernos con características de rendimiento que permiten a los usuarios comunicarse, disfrutar de contenido digital y aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología.

“La conectividad es uno de los motores que impulsa la transformación de Honduras, al abrir nuevas oportunidades para la educación, los emprendimientos y el crecimiento empresarial. Desde Tigo continuamos invirtiendo en infraestructura, innovación y tecnología para fortalecer nuestra cobertura y ofrecer experiencias que respondan a las necesidades de los usuarios. Nuestro propósito es seguir conectando personas y contribuyendo al desarrollo digital del país”, expresó Santiago Benedit, CEO de Tigo Honduras.

Tecnología al alcance de todos

“En Honduras, millones de personas ya utilizan internet, lo que refleja la importancia de la conectividad en la vida cotidiana. En Navidad, un smartphone se convierte en una herramienta para compartir experiencias, capturar recuerdos y estar presentes en los momentos importantes, incluso a la distancia. Con esta campaña, queremos facilitar el acceso a la tecnología y acercar sus beneficios a más hondureños”, expresó Laura Zelaya, directora de Marketing de Tigo.

La oferta de temporada también incluye la Super Recarga TikTok, con 17 GB por 7 días, una alternativa que los clientes pueden adquirir en puntos de venta y tiendas Tigo para disfrutar de sus contenidos favoritos en esta plataforma. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Conectividad para compartir en Navidad

“Con esta campaña, reforzamos nuestra propuesta comercial con dispositivos de marcas reconocidas desde L 2,299 y opciones de conectividad diseñadas para distintos hábitos de consumo. Buscamos que nuestros usuarios encuentren alternativas que se ajusten a sus necesidades y presupuesto, con beneficios concretos para disfrutar más de la tecnología durante la temporada navideña”, destacó Anahel Figueroa, director de B2C de Tigo.