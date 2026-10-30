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Banrural premia a quienes envían y reciben remesas con más de L 500,000 en premios

Las remesas representan una importante conexión entre los hondureños que viven en el extranjero y sus familias en el país. A través de su promoción “Con Banrural tu remesa te premia”, la institución ofrece oportunidades de ganar muchos premios

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 17:15
Banrural premia a quienes envían y reciben remesas con más de L 500,000 en premios

Banrural impulsa la promoción “Con Banrural tu remesa te premia”, con más de L 500,000 en premios en efectivo y 230 oportunidades para ganar dirigidas a quienes reciben remesas en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras-. Cada remesa lleva consigo mucho más que dinero: representa apoyo, esfuerzo y una forma de estar presente a pesar de la distancia. Para miles de familias hondureñas, estos recursos contribuyen a cubrir los gastos del hogar, atender necesidades importantes y hacer realidad algunos planes. Además, durante los últimos meses del año, estos envíos cobran especial relevancia para quienes buscan prepararse para las fiestas, compartir en familia o sorprender a sus seres queridos con un regalo navideño.

La importancia de este vínculo también se refleja en las cifras. Entre enero y septiembre de 2026, Honduras recibió $10,098.8 millones en concepto de remesas familiares, de los cuales $9,940.8 millones procedieron de Estados Unidos [principal país de origen de estos recursos], según datos del Banco Central de Honduras (BCH). Estas cifras evidencian el papel de los compatriotas en el extranjero en el respaldo económico de miles de hogares hondureños.

Banrural premia a quienes envían y reciben remesas con más de L 500,000 en premios

Remesas que generan oportunidades

En reconocimiento a ese esfuerzo, Banrural impulsa la promoción “Con Banrural tu remesa te premia”, una iniciativa que brinda oportunidades de ganar tanto a las personas que reciben dinero en Honduras como a quienes realizan sus envíos desde el extranjero.

Para los beneficiarios en el país, la promoción contempla más de L 500,000 en premios en efectivo y 230 oportunidades para ganar. Quienes reciben remesas pueden participar al cobrarlas en las agencias Banrural, a través de Caja Banrural Amigo o mediante acreditación directa a su cuenta.

Banrural premia a quienes envían y reciben remesas con más de L 500,000 en premios

Premios para hondureños dentro y fuera del país

Por su parte, los hondureños que viven en el extranjero también pueden participar por tarjetas de regalo virtuales; para hacerlo, deben enviar su remesa a través de Banrural, escanear el código QR de la campaña y completar su registro.

De esta manera, cada envío y cada remesa recibida pueden convertirse también en una oportunidad de ganar. La promoción estará vigente hasta el 15 de enero, invitando a los hondureños dentro y fuera del país a participar con Banrural

Ve más sobre la promoción en este spot de youtube:


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Redacción web
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