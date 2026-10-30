Banrural premia a quienes envían y reciben remesas con más de L 500,000 en premios

Tegucigalpa, Honduras-. Cada remesa lleva consigo mucho más que dinero: representa apoyo, esfuerzo y una forma de estar presente a pesar de la distancia. Para miles de familias hondureñas, estos recursos contribuyen a cubrir los gastos del hogar, atender necesidades importantes y hacer realidad algunos planes. Además, durante los últimos meses del año, estos envíos cobran especial relevancia para quienes buscan prepararse para las fiestas, compartir en familia o sorprender a sus seres queridos con un regalo navideño. La importancia de este vínculo también se refleja en las cifras. Entre enero y septiembre de 2026, Honduras recibió $10,098.8 millones en concepto de remesas familiares, de los cuales $9,940.8 millones procedieron de Estados Unidos [principal país de origen de estos recursos], según datos del Banco Central de Honduras (BCH). Estas cifras evidencian el papel de los compatriotas en el extranjero en el respaldo económico de miles de hogares hondureños.

Remesas que generan oportunidades

En reconocimiento a ese esfuerzo, Banrural impulsa la promoción “Con Banrural tu remesa te premia”, una iniciativa que brinda oportunidades de ganar tanto a las personas que reciben dinero en Honduras como a quienes realizan sus envíos desde el extranjero. Para los beneficiarios en el país, la promoción contempla más de L 500,000 en premios en efectivo y 230 oportunidades para ganar. Quienes reciben remesas pueden participar al cobrarlas en las agencias Banrural, a través de Caja Banrural Amigo o mediante acreditación directa a su cuenta.

Premios para hondureños dentro y fuera del país

Por su parte, los hondureños que viven en el extranjero también pueden participar por tarjetas de regalo virtuales; para hacerlo, deben enviar su remesa a través de Banrural, escanear el código QR de la campaña y completar su registro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De esta manera, cada envío y cada remesa recibida pueden convertirse también en una oportunidad de ganar. La promoción estará vigente hasta el 15 de enero, invitando a los hondureños dentro y fuera del país a participar con Banrural Ve más sobre la promoción en este spot de youtube: