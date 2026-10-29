Didemo Honda inauguró nuevas instalaciones de taller y venta de repuestos en Danlí

Danlí, El Paraiso, Honduras.- Didemo Honda, inauguró su nuevo taller de servicio y punto de venta de repuestos para motocicletas Honda en la ciudad de Danlí, El Paraíso, con el objetivo de acercar sus servicios especializados a los motociclistas de la zona y fortalecer su presencia en el oriente del país. Las nuevas instalaciones están ubicadas en el barrio El Gualiqueme, sobre la calle principal de la entrada a Danlí, frente al monumento a la madre, un punto estratégico para atender a clientes de la ciudad y comunidades cercanas.

El establecimiento quedó habilitado para brindar atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía, ofreciendo servicios de taller y venta de repuestos para motocicletas Honda. Esta apertura representó un paso importante para el crecimiento de Didemo Honda en Honduras, al ampliar su cobertura y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de Danlí y sus alrededores.

Impacto a la economía

Durante la inauguración, Jonathan Schacher, presidente de Didemo Honda, expresó su satisfacción por la apertura y destacó el impacto positivo que este tipo de proyectos puede generar en la comunidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Nos sentimos muy felices de continuar creciendo y expandiendo nuestra presencia en Honduras, especialmente en una zona con tanto potencial como Danlí. Con esta nueva apertura, buscamos contribuir al crecimiento económico de la región, generar oportunidades de empleo y acercar nuestros servicios a más motociclistas. Estamos a la expectativa de que este proyecto tenga una excelente aceptación y nos permita seguir creciendo junto a la comunidad, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del país”, expresó Schacher.

Con esta iniciativa, Didemo Honda reafirmó su compromiso de acercar sus productos y servicios a más hondureños, fortaleciendo la atención a sus clientes y contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.

Didemo Honda continúa creciendo junto a Honduras, ofreciendo respaldo, servicio y confianza a sus clientes.

Presencia nacional

Actualmente Didemo cuenta con 17 establecimientos a nivel nacional para atender a sus clientes en distintas zonas del territorio hondureño.

Siendo sus principales puntos de venta y agencias:

- Tegucigalpa y Distrito Central: Boulevard Suyapa (frente a la UNAH) y la agencia en el sector de Toncontín.

- San Pedro Sula: Cuenta con sala de ventas en centros comerciales como Megamall, además de repuestos y talleres.

- Otras ciudades como La Ceiba, Olanchito, Tocoa, La Entrada Copán, Santa Rosa de Copán, Catacamas, Juticalpa, Choluteca entre otras regiones del país.