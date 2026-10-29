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Didemo Honda inauguró nuevas instalaciones de taller y venta de repuestos en Danlí

Ubicadas en el barrio El Gualiqueme, en el municipio de Danlí, El Paraíso, las nuevas instalaciones ya están en servicio y le atenderán de lunes a viernes, de 8:00 am. a 5:00 pm., y los sábados, de 8:00 am. a 12:00 del mediodía

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 15:00
Didemo Honda inauguró nuevas instalaciones de taller y venta de repuestos en Danlí

Ejecutivos de Didemo Honda acompañaron a los colaboradores durante los actos de inauguración.

 Fotos: Cortesía

Danlí, El Paraiso, Honduras.- Didemo Honda, inauguró su nuevo taller de servicio y punto de venta de repuestos para motocicletas Honda en la ciudad de Danlí, El Paraíso, con el objetivo de acercar sus servicios especializados a los motociclistas de la zona y fortalecer su presencia en el oriente del país.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en el barrio El Gualiqueme, sobre la calle principal de la entrada a Danlí, frente al monumento a la madre, un punto estratégico para atender a clientes de la ciudad y comunidades cercanas.

El tradicional corte de cinta se realizó como parte del protocolo de inauguración en Danlí.

El tradicional corte de cinta se realizó como parte del protocolo de inauguración en Danlí.

El establecimiento quedó habilitado para brindar atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía, ofreciendo servicios de taller y venta de repuestos para motocicletas Honda.

Esta apertura representó un paso importante para el crecimiento de Didemo Honda en Honduras, al ampliar su cobertura y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de Danlí y sus alrededores.

Natalia Henríquez, gerente de Mercadeo de Didemo Honda, durante los actos en Danlí.

Natalia Henríquez, gerente de Mercadeo de Didemo Honda, durante los actos en Danlí.

Impacto a la economía

Durante la inauguración, Jonathan Schacher, presidente de Didemo Honda, expresó su satisfacción por la apertura y destacó el impacto positivo que este tipo de proyectos puede generar en la comunidad.

“Nos sentimos muy felices de continuar creciendo y expandiendo nuestra presencia en Honduras, especialmente en una zona con tanto potencial como Danlí. Con esta nueva apertura, buscamos contribuir al crecimiento económico de la región, generar oportunidades de empleo y acercar nuestros servicios a más motociclistas. Estamos a la expectativa de que este proyecto tenga una excelente aceptación y nos permita seguir creciendo junto a la comunidad, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del país”, expresó Schacher.

Para Didemo esta apertura es un paso muy importante para fortalecer su red de agencias y servicios.

Para Didemo esta apertura es un paso muy importante para fortalecer su red de agencias y servicios.

Con esta iniciativa, Didemo Honda reafirmó su compromiso de acercar sus productos y servicios a más hondureños, fortaleciendo la atención a sus clientes y contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.
Didemo Honda continúa creciendo junto a Honduras, ofreciendo respaldo, servicio y confianza a sus clientes.

Presencia nacional

Actualmente Didemo cuenta con 17 establecimientos a nivel nacional para atender a sus clientes en distintas zonas del territorio hondureño.
Siendo sus principales puntos de venta y agencias:
- Tegucigalpa y Distrito Central: Boulevard Suyapa (frente a la UNAH) y la agencia en el sector de Toncontín.
- San Pedro Sula: Cuenta con sala de ventas en centros comerciales como Megamall, además de repuestos y talleres.
- Otras ciudades como La Ceiba, Olanchito, Tocoa, La Entrada Copán, Santa Rosa de Copán, Catacamas, Juticalpa, Choluteca entre otras regiones del país.

Didemo es distribuidor oficial de motocicletas Honda en Honduras, con talleres, servicios y repuestos en todo el país.

Didemo es distribuidor oficial de motocicletas Honda en Honduras, con talleres, servicios y repuestos en todo el país.

Ofreciendo servicios como: Venta de motocicletas (incluyendo diversos segmentos urbanos, de trabajo y todoterreno como la línea CRF), repuestos originales, accesorios y talleres de servicio técnico.


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Redacción web
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