LAFISE respalda la innovación del sector gastronómico en Honduras

La gastronomía hondureña tuvo un espacio para pensar en su futuro. Empresarios y representantes de restaurantes y hoteles se reunieron en Hacienda El Trapiche, en Tegucigalpa, durante el Networking Gastronómico “Ideas & Conexiones Servidas”, organizado por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y el Instituto Hondureño de Turismo, con el respaldo de LAFISE. La jornada tuvo un doble propósito: compartir conocimientos aplicables al día a día de los negocios y generar conexiones entre quienes forman parte del sector. Dos conferencistas colombianos y un referente de la cocina nacional abordaron la diferenciación, el marketing digital y la inteligencia artificial aplicada a restaurantes, con el objetivo de mejorar la eficiencia, atraer clientes y fortalecer la rentabilidad.

LAFISE y su apuesta por el sector gastronómico

Para Banco LAFISE, participar como patrocinador responde a una convicción sobre el potencial del empresario local. “Creemos en el talento de los empresarios hondureños y en su capacidad para transformar la gastronomía en oportunidades, empleo y desarrollo para nuestro país”, expresó Tania Lozano, gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE. La institución considera que los espacios de formación y colaboración contribuyen al crecimiento empresarial y al desarrollo turístico del país. Además del patrocinio, LAFISE ofrece Soluciones Financieras Sin Fronteras para el sector gastronómico y hotelero, que incluyen financiamiento para impulsar proyectos, seguros para proteger la inversión y soluciones de pago que faciliten las ventas.

Inteligencia artificial con el equipo en el centro

Uno de los ejes del encuentro fue la conferencia “El extra de lo ordinario”, a cargo del colombiano Alejandro Lopera, quien abordó qué separa a un restaurante que sobrevive de uno extraordinario. Lopera dirige LG Consultoría Gastronómica, una firma dedicada a la gerencia estratégica, las finanzas, la ingeniería de software y la inteligencia artificial para restaurantes y bares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En su exposición, el especialista presentó la cocina inteligente como una vía para tener equipos más ágiles, reducir las horas dedicadas a procesos y aumentar la rentabilidad, siempre con el equipo humano al centro del negocio.

“La inteligencia artificial está muy fuerte porque nos ayuda a mejorar mucho los procesos y a volver muchísimo más eficiente el trabajo de las personas que están con nosotros”, explicó Lopera, quien además destacó el interés de los asistentes: “La gente muy pendiente, muy interesada en aprender, en conocer cosas nuevas, en seguir nuevas tendencias”.

Del like a la mesa: diferenciarse para vender

El segundo conferencista, el colombiano Julián Betancourt, presentó “Del like a la mesa”, una charla sobre marketing digital y generación de demanda para restaurantes. Betancourt es especialista en marketing y trabaja con dueños de restaurantes a través de un sistema llamado Demanda Constante, que enseña a atraer clientes, fidelizarlos, vender más por mesa y potenciar distintos momentos de consumo.

Su mensaje central a los empresarios fue la importancia de distinguirse en el mercado. “Cuando somos capaces de ser diferentes es mucho más fácil llamar la atención y es mucho más fácil vender”, afirmó, al advertir que, si todos los negocios son iguales, los clientes terminan eligiendo por precio o conveniencia.

La voz de la gastronomía nacional

El programa incluyó también la participación del chef hondureño Carlos Espinal, quien aportó la visión del rubro gastronómico del país. Para él, el camino pasa por incorporar las nuevas tendencias sin perder la identidad. “Una parte importante es adoptar tendencias internacionales y regionalizarlas, con el respaldo de la cultura, de los ingredientes y de cómo volvemos a potenciar nuestras raíces, nuestra tierra, nuestra gente, nuestra gastronomía”, señaló. Espinal destacó además que la automatización de procesos, una estrategia de mercadeo clara y una base financiera sólida permiten un mejor control en el sector HORECA, que agrupa a hoteles, restaurantes y cafeterías.

Instituciones que impulsan la formación empresarial

Desde CANATURH, su presidente, el abogado Adolfo Pineda, explicó el propósito del evento. “Con este tipo de eventos, buscamos dar las herramientas suficientes o dar nuevas ideas para que ustedes puedan mejorar en sus restaurantes”, dijo.