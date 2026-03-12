Grupo Roble presenta Aluna Tower, una nueva propuesta residencial en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras-. Grupo Roble presenta Aluna Tower, un proyecto habitacional que ofrece una atractiva experiencia de vida para quienes buscan modernidad, innovación y calidad en una de las zonas más prestigiosas de la capital. El proyecto está ubicado en Colonia Lomas del Mayab, una zona exclusiva y estratégica, con excelente accesibilidad y conectividad a los principales bulevares de la ciudad, cercana a los mejores restaurantes, modernos cafés, prestigiosas escuelas, supermercados, centros corporativos, sedes de representaciones diplomáticas y servicios esenciales. Además, se encuentra a pocos minutos del reconocido centro comercial, Multiplaza Tegucigalpa, lo que continúa consolidándola como un punto clave en el desarrollo urbano de la ciudad.

Torre residencial con 113 apartamentos y amenidades modernas

Aluna Tower contempla la construcción de 113 apartamentos de dos y tres habitaciones con excelentes vistas panorámicas a la ciudad. La obra está diseñada para finalizar en un plazo de 20 meses, y su ejecución generará más de 300 empleos directos y más de 500 empleos indirectos, contribuyendo de forma significativa a la dinamización de la economía local.

El proyecto ofrece al mercado hondureño tres modelos de apartamentos distribuidos estratégicamente: Essence, con 87 m² de construcción; Cumbre, con 108 m²; y Skyline, con 110 m². Todos los modelos han sido concebidos para quienes buscan comodidad a través de un diseño óptimo, con terrazas, áreas sociales y espacios funcionales que se adaptan a las necesidades de cada familia. El proyecto contará con amenidades como piscina, salas de reuniones, áreas de esparcimiento, Play Zone, salón de juegos, Sky Lounge, terrazas, Streaming Studio, gimnasio, área de coworking (Aluna Hub), salón de eventos, área de BBQ y parqueo de visitas; integrando espacios que fomentan la convivencia, el bienestar y la productividad.

También incorpora áreas verdes como Green Park, terrazas ajardinadas y zonas de esparcimiento que facilitan la conectividad ecológica urbana, reforzando el compromiso con la biodiversidad y el equilibrio ambiental en la zona. La integración de la naturaleza en el entorno vertical contribuye a un estilo de vida saludable y sostenible.

Financiamiento

El proyecto contará con opciones de financiamiento a través de los principales bancos del país, facilitando así una atractiva alternativa de vivienda vertical en Tegucigalpa. Como parte de su lanzamiento, los interesados podrán conocer más sobre el proyecto visitando el espacio informativo ubicado en Plaza Central de Multiplaza Tegucigalpa este 12 y 13 de marzo, donde el equipo comercial brindará asesoría personalizada sobre los modelos de apartamentos, amenidades y opciones de financiamiento. Para más información, los interesados pueden visitar la sala de ventas permanente ubicada en Multiplaza Tegucigalpa, acceder al sitio web www.casasroble.com o seguir las redes sociales del proyecto: IG: @alunatowerhn y FB: alunatowerhn.

Sobre Grupo Roble