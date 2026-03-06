Financiera Solidaria-Finsol inaugura nueva agencia en Villa San Miguel y amplía su presencia en la capital

Tegucigalpa, Honduras-. Financiera Solidaria (Finsol) anuncia la apertura de su nueva agencia ubicada en el Centro Comercial Villa San Miguel, como parte de su estrategia de crecimiento institucional y su firme compromiso de acercar servicios financieros responsables a más familias y microempresarios hondureños.

La nueva agencia ha sido diseñada bajo un concepto moderno y funcional, orientado a la atención personalizada. En ella, los clientes podrán recibir asesoría especializada y acceder a una amplia oferta de productos financieros pensados para impulsar sus proyectos, metas personales y negocios.

“Para Finsol esta nueva agencia representa un paso importante en nuestro proceso de crecimiento y consolidación institucional. Más que ampliar nuestras instalaciones, buscamos acercarnos aún más a nuestros clientes, brindándoles mayor accesibilidad a nuestros productos y servicios financieros, para que puedan desarrollar sus emprendimientos y crecer junto a nosotros”, expresó Fernando Ilovares, presidente de la Junta Directiva de Finsol.

Una nueva agencia para impulsar a emprendedores

Con esta apertura, Finsol suma 23 agencias a nivel nacional incluyendo ahora dos en Tegucigalpa y refuerza el acceso a soluciones de financiamiento para micro y pequeñas empresas, capital de trabajo y créditos adaptados a las necesidades reales de cada uno de sus más de 14,000 clientes en todo el país.

Por su parte, Dennis Trochez, gerente de Negocios de Finsol, expuso: “En Finsol contamos con más de 26 años de experiencia atendiendo al sector de microfinanzas, lo que nos ha permitido entender que no es el cliente quien debe adaptarse a la institución, sino que nosotros debemos adaptarnos a sus necesidades. Nuestro enfoque es brindar respuestas ágiles, atención personalizada y acompañamiento constante para que cada microempresario pueda crecer con su negocio”.

La ubicación estratégica en el Centro Comercial Villa San Miguel permitirá brindar una atención más cercana, ágil y eficiente, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y promoviendo la inclusión financiera en la capital.

El acto de inauguración contó con la presencia de los miembros de la junta directiva, entre otros invitados especiales, reafirmando el respaldo de las autoridades locales al crecimiento de las instituciones de microfinanzas en la capital.

Productos disponibles en la nueva agencia:

Créditos: Rapi Finsol, Crece Finsol, Empresarial Finsol, Pyme Finsol, Agro Finsol y Vivienda Finsol. Ahorro: Finsolito Ahorrador, Cuenta de Ahorro Suma, Cuenta de ahorro sólido, Certificado de Depósito a Plazo PREMIUM (CDP) y Certificado de Depósito a Plazo (CDP).

“La apertura de esta nueva agencia representa una gran oportunidad para ampliar nuestra base de clientes y seguir impulsando el desarrollo económico en la zona centro sur. Actualmente atendemos a más de 5,400 clientes y proyectamos que en los próximos años esa cifra continúe creciendo, generando más oportunidades de financiamiento para emprendedores y familias que buscan mejorar sus condiciones de vida”, finalizó, Omar Rivera, gerente regional de negocios Centro Sur de Finsol.

Financiera Solidaria continúa consolidándose como una institución comprometida con el crecimiento sostenible y el bienestar económico de Honduras, trabajando cada día para generar oportunidades que impulsen el progreso de miles de familias.

Contacto de Finsol

Para más información, los interesados pueden visitar la nueva agencia de Finsol ubicada en el Centro Comercial Villa San Miguel, Tegucigalpa, comunicarse al teléfono 2514-0800 o escribir al correo scliente@finsolhn.com De igual manera, pueden seguir sus redes sociales en Facebook: Finsol Honduras, Instagram: @Finsol Honduras y LinkedIn: Finsol - Financiera Solidaria S.A. El horario de atención es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Sobre Financiera Solidaria (Finsol)