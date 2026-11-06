Alianza CHICO y CENOSA: Foro de Infraestructura 2026 analiza proyectos estratégicos para transformar el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), en alianza estratégica con Cementos del Norte S.A. (CENOSA) y su marca insignia BIJAO, llevó a cabo el Foro de Infraestructura 2026: "Proyectos que transformarán a Honduras: Prioridades para el desarrollo del valle de Sula", en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, con una amplia concurrencia. En su cuarta edición, la jornada se consolidó como una plataforma técnica y de diálogo estratégico multisectorial, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Entre los temas abordados figuraron las obras de infraestructura para potenciar el desarrollo del valle de Sula; las alianzas público-privadas, de la planificación a la ejecución; el financiamiento y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura mediante alianzas e inversión privada; las obras hidráulicas para la protección y el desarrollo del valle de Sula, y el tratamiento de aguas residuales de la región.

Durante la apertura oficial intervinieron el ingeniero Arnaldo Martínez, presidente de la CHICO; el licenciado Daniel Goldstein, presidente de CENOSA, y el licenciado Juan Carlos García, ministro de la Presidencia. Los participantes coincidieron en la relevancia de priorizar, con criterios técnicos y coordinación multisectorial, las inversiones estructurales que demanda uno de los principales motores productivos de la nación. Asimismo, se desarrolló el panel “Infraestructura estratégica para el valle de Sula: proyectos, inversión y ejecución”, integrado por los ingenieros Pavel Amaya, María Eugenia Núñez, Héctor Guillén y Sergio Griffi, así como por el arquitecto Juan M. Sánchez. La moderación estuvo a cargo del ingeniero César García. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Elevando la competitividad de Honduras

“La infraestructura estratégica representa el motor fundamental para el desarrollo sostenible e integral de Honduras. El valle de Sula es el corazón económico del país, por lo que identificar, priorizar y exponer técnicamente proyectos de alto impacto permite elevar la competitividad de toda la nación mediante alianzas sólidas y visión de futuro”, remarcó el ingeniero César García, presidente del Capítulo Noroccidental de la CHICO. García expresó que durante el foro se identificó una amplia cartera de proyectos prioritarios para la región, cuya ejecución se contempla en un plazo de entre tres y cinco años. Entre ellos destacan el libramiento del valle de Sula, el libramiento de San Pedro Sula, las mejoras logísticas en Puerto Cortés, el control de inundaciones y el desarrollo de la red vial. Señaló que el objetivo del foro es identificar cuáles proyectos ejecutará el Gobierno, cuáles cuentan con fondos para su financiamiento y cuáles carecen de recursos, a fin de buscar modelos que hayan funcionado en otros países.

“Esto para ver cómo en conjunto: Gobierno, empresa privada y organismos multilaterales, llámese esta banca privada, podamos entrar y ejecutar estos proyectos que son necesarios y prioritarios para el valle de Sula”. También subrayó la importancia de reunir a los principales actores del sector construcción, el Gobierno, los organismos multilaterales y los municipios para impulsar proyectos integrales y coordinados. “Invitamos a los alcaldes de los municipios para que ellos sean parte de lo que queremos hacer, proyectos integrales (...) que todos nos pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer para sacar adelante el país y más que todo, la región del valle de Sula”.

CENOSA: comprometida con el desarrollo de Honduras

Por su parte, los ejecutivos de Cementos del Norte S.A. destacaron el papel de la empresa en el impulso de iniciativas de alto nivel para el progreso nacional. “Apoyar espacios técnicos como el Foro de Infraestructura 2026 permite articular voluntades para poner sobre la mesa proyectos que impulsen la competitividad, generen empleo y aseguren el bienestar de la población y la resiliencia de la zona norte”. El ingeniero Edwin Argueta, gerente general de CENOSA, destacó la importancia del trabajo conjunto entre comunidades, empresa privada y Gobierno como mecanismo para impulsar proyectos de infraestructura en Honduras. Señaló que este triángulo de colaboración es la estructura ideal para identificar necesidades, financiar soluciones y dirigir su ejecución. “Estamos muy ilusionados de haber escuchado al ministro de la SIT, exponiendo una cantidad de proyectos impresionantes y que ya van a comenzar a darle otra cara a la Honduras donde todos queremos vivir”, destacó Argueta. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, habló en el foro sobre las obras de infraestructura para potencial el desarrollo del valle de Sula.