Conoce la opción fácil y segura para el carro de tus sueños

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- ¿Se encuentra en la búsqueda de un nuevo vehículo? PrestaYá le ofrece las mejores opciones de préstamos por vehículo con requisitos básicos y con desembolso de crédito en menos de una hora.

PrestaYá busca ofrecerle las mejores opciones de vehículos a sus clientes, contando con alianzas con Auto Lotes. Los clientes podrán encontrar cualquier modelo que deseen con garantía mecánica y precios diferenciales.

Además, PrestaYá cuenta con el avalúo más alto y la tasa de interés de un 3%. Los requisitos para tramitar el préstamo son: un vehículo 2007 en adelante, la documentación original del automóvil, boleta de revisión vigente, registro en la DEI a su nombre, copia de cédula, RTN, licencia de conducir y un recibo de servicio público vigente.

Si el cliente no tiene su matrícula pagada del vehículo a entregar, PrestaYá les ayuda a pagarla para que no sea un obstáculo para ellos. También, si el cliente se encuentra en la central de riesgo, PrestaYá no considera esto como un límite para otorgarles el crédito.

El crédito otorgado puede ser utilizado más allá de la compra de su vehículo, sino para cualquier necesidad financiera que tenga el cliente.