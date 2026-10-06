Banco LAFISE acompaña histórica primera edición de Manatí Fest en la Fortaleza de San Fernando

Omoa, Cortés.- Banco LAFISE reafirmó su compromiso con el desarrollo turístico de Honduras al participar como patrocinador de la primera edición de Manatí Fest Omoa, una experiencia que reunió turismo, cultura, naturaleza, gastronomía, emprendimiento y conservación en uno de los destinos más emblemáticos de la costa norte del país.

El Manatí Fest nació con el propósito de celebrar la riqueza natural y cultural de Omoa, promoviendo especialmente la conservación del manatí y generando espacios para visibilizar el talento local, la gastronomía y los emprendimientos de la comunidad. Esta primera edición tuvo además un componente histórico: por primera vez, la Fortaleza de San Fernando de Omoa abrió sus puertas para albergar un evento de esta naturaleza, convirtiéndose en escenario de una experiencia nocturna que integró música en vivo, cultura garífuna, gastronomía, naturaleza y conservación.

La iniciativa contó con la participación de autoridades del Instituto Hondureño del Turismo (IHT), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), quienes destacaron la importancia de crear nuevas experiencias alrededor del patrimonio histórico y natural del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Turismo como motor de desarrollo

Durante la jornada, el ministro de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, destacó la importancia de que el sector financiero se involucre de manera activa en el fortalecimiento de la actividad turística, no solo mediante el patrocinio de eventos, sino también a través de soluciones que faciliten la experiencia de los visitantes y apoyen a los actores de la industria. “Que un banco como LAFISE ya empiece a pensar que turismo es importante, no solo invertirle a los eventos, sino crear productos financieros, crear plataformas de pago, generar un vínculo entre la facilidad del turista para poder tener una forma de adquirir bienes y servicios del turismo, eso nos va a ayudar muchísimo”, expresó.

Desde la perspectiva del sector privado, la participación de Banco LAFISE representa una oportunidad para fortalecer iniciativas que vinculen la actividad turística con las economías locales y con la generación de nuevas oportunidades para emprendedores. En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Adolfo Pineda, resaltó el trabajo conjunto desarrollado para hacer posible esta primera edición de Manatí Fest.

“En la actualidad tenemos a uno de los mejores aliados para la Cámara Nacional de Turismo, siendo Banco LAFISE. Conjunto a las autoridades del banco hemos armado este proyecto que fue un éxito, protegiendo la cultura, protegiendo la naturaleza y principalmente dando a conocer a los niños de Omoa esta bonita fortaleza que no todo el mundo la conoce”, señaló. Pineda también destacó la participación de la comunidad y de los emprendedores locales durante el evento.

“Hoy tuvimos lleno de niños, todo esto también es gracias al patrocinio de Banco LAFISE. Durante la jornada tuvimos emprendedores, gastronomía, los visitantes conocieron de historia y reafirmamos que trabajando en conjunto empresa privada, Gobierno central y local y nuestra organización llegaremos más lejos”, agregó.

Patrimonio y conservación

La apertura de la Fortaleza de San Fernando como escenario del Manatí Fest permitió también poner en valor el patrimonio histórico de Omoa y acercar a la población a uno de los principales referentes culturales de la zona.

El gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Lee Jaruzelski Reyes, señaló que históricamente ha existido una necesidad de incrementar la inversión destinada al patrimonio, la cultura y el turismo, por lo que consideró importante la incorporación de nuevos aliados a este tipo de iniciativas. En este contexto, destacó la participación de empresas privadas como Banco LAFISE, cuya vinculación con proyectos turísticos y culturales representa un ejemplo de colaboración entre diferentes sectores para contribuir a la gestión y preservación del patrimonio cultural y natural del país.

Para Banco LAFISE, formar parte de esta primera edición representa una muestra de su apuesta por acompañar iniciativas que fortalezcan el turismo interno, dinamicen las economías locales y contribuyan a preservar y poner en valor el patrimonio cultural y natural de Honduras. “Para Banco LAFISE, apoyar Manatí Fest significa creer en el enorme potencial que tiene el turismo para transformar nuestras comunidades. Nos llena de orgullo haber sido parte de esta primera edición y de un momento histórico para la Fortaleza de San Fernando de Omoa”, expresó Tania Lozano, gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE.

La ejecutiva agregó que la visión de la institución busca vincular el turismo con la cultura, la naturaleza, los emprendedores y las comunidades, de manera que estas actividades también contribuyan a generar oportunidades y desarrollo para Honduras.