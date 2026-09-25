Banco CUSCATLAN consolida su operación en Honduras a tres años de su llegada

Banco CUSCATLAN, parte de Grupo Financiero BSC, cumplió tres años de operaciones en Honduras, un período en el que la institución ha centrado su discurso institucional en un concepto que, según explica, ha guiado cada una de sus decisiones estratégicas: la confianza depositada por los distintos actores que forman parte de su operación en el país.

Un modelo construido sobre distintos respaldos

Desde su llegada al mercado hondureño, la institución identifica cuatro pilares que, a su juicio, han sido determinantes para su proceso de consolidación. En primer lugar, la decisión de los accionistas de invertir en el país y desarrollar la marca CUSCATLAN en un mercado financiero ya consolidado. En segundo lugar, el aval de los entes reguladores, que permitió formalizar la operación bajo el marco normativo del sistema financiero nacional.

A esto se suma la confianza de los clientes, quienes han recurrido a la institución para gestionar productos financieros vinculados a metas personales y empresariales, y la del propio equipo de colaboradores, integrado tanto por personal que se incorporó durante estos tres años como por quienes provenían del antiguo Banco de los Trabajadores, entidad predecesora de la actual operación. "Cuando un cliente expone su confianza en nosotros, lo menos que podemos hacer es ayudar a cumplir esos sueños", señaló Eurípides Cálix, gerente general de Banco CUSCATLAN, durante la conmemoración del aniversario, al referirse al enfoque que la institución dice mantener en su relación con los usuarios.

Agilidad operativa como estrategia comercial

Uno de los ejes que la institución destaca de este período es la reducción en los tiempos de respuesta para sus principales productos financieros. Según detalla la entidad, actualmente es posible abrir una cuenta en menos de cinco minutos, gestionar préstamos personales en menos de 24 horas y tramitar préstamos de vivienda en un plazo máximo de seis días. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos tiempos, de acuerdo con el banco, forman parte de una estrategia orientada a diferenciar su oferta dentro de un mercado financiero competitivo, donde la rapidez en los procesos se ha convertido en un factor cada vez más valorado por los usuarios al momento de elegir una institución bancaria.

Resultados que respaldan el discurso institucional

Más allá del mensaje institucional, Banco CUSCATLAN también reporta avances medibles durante este período. Uno de los más relevantes es su evolución dentro del ranking de depósitos de banca de personas, segmento en el que la institución pasó de ocupar la posición número 11 al iniciar operaciones en Honduras, a ubicarse en el séptimo lugar durante el último trimestre reportado. La entidad también destaca la colocación exitosa de bonos corporativos, la contratación de deuda subordinada y el establecimiento de nuevas relaciones con bancos corresponsales internacionales. Estos tres elementos, según explica la institución, constituyen indicadores que reflejan el nivel de respaldo que el mercado y los inversionistas institucionales han otorgado a su gestión durante los últimos tres años.

Un balance que la institución presenta como punto de partida