"El Papi" llama a la reconciliación, la unidad y la paz en su primer mensaje navideño

MENSAJE. Reconciliación, unidad y paz, la proclama del presidente electo, Tito Asfura, en su primer mensaje navideño. Todo lo contrario del odio, división y violencia de los orates que, gracias a Dios ¡bendito! ya se van.

REVÈS. “Botellita de Jerez, todo lo que diga, será al revés”, la canción de Cornelio Reina que le dedican a Salvita por anunciar una “limpieza” en el PL.

ESPEJO. Según el excandidato liberal, el primero que no tocará tablita es el Pollo Contreras. Jueeeee...¡Habrase visto! Cavó su tumba política SN por culpa de su mujer. Nunca se vio en el espejo de Marco Antonio y Cleopatra.

PUEBLO. “El CNE no elige presidentes, certifica la voluntad del pueblo”, le manda a decir Ana Paola a los ilustres que han salido a cuestionar la declaratoria.

RACHA. La OEA, EEUU, la UE, Reino Unido, China, Argentina y otra retahíla de países ya salieron a reconocer y a felicitar al presidente electo, así es que, no hay más tren que el que pita. ¡Barrió la racha!

MES. Lástima, por Honduras, que Xiomara ni siquiera menciono al “papi” en su discurso navideño, ni por cortesía. Ya solo le queda un mes y nunca se dio cuenta que era la presidenta de Honduras.

FORO. La Claudia, el Lula y otros del electo maligno y perverso del Foro de Sao Paulo, ni falta que hacen, “pior” el narco venezolano y el vago de Petro.

99.92. La declaratoria oficial está sustentada en el 99.92 por ciento de las actas procesadas y revisadas, el insignificante faltante es de los departamentos donde barrió la racha, pero Salvita y sus aliados de Libre siguen con lo del “fraude”.

MERECE. Por fin alguien le dice lo que tanto se mereció en toda la campaña ese ser tan repugnante e inmoral como el tal Marlon Ochoa y que las consejeras, por su condición de mujeres, nunca se atrevieron.

AUDIOS. “Volví -dice Fernando Cerimedo, el asesor argentino del “papi”- a escuchar el audio. No puedo creer aún que el inmoral de Marlon Ochoa quiera instalar que soy yo. Eso demuestra que todos los audios son falsos”.

HDP. “Esa voz, una mezcla de un argentino nacido en Santiago del Estero, con padre nicaragüense, madre venezolana y viviendo en Malawi, y con 70 años. Jajajaja, qué HDP Marlon Ochoa. Cómo me voy a divertir en unas semanas” ...dice Cerimedo.

MADRE. Vieron la insultada que un orate de Libre le dio a Cossette, en un mall, pese a que andaba con sus hijas. Estos, al igual que sus seudolideres, no respetan ni a la madre que los parió.