Pizza Hut Honduras Campeón Mundial en el Championship 2026

Tegucigalpa, Honduras-. Pizza Hut Honduras, con enorme orgullo celebra su coronación como Campeón del Mundo en la competencia Global “Championship 2026 en busca de la pizza perfecta”, representando a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, marcando un hito histórico en la región. Este triunfo no solo destaca por el primer lugar para el equipo de Honduras, además pone en alto el nombre de Honduras en una competencia global.
En la final de la competencia Pizza Hut Honduras se enfrento a países como: Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Taiwán, Filipinas, Honduras, Bahréin, Malta, Canadá y Egipto, quedando el 1er lugar: Honduras, 2do lugar: Taiwán y 3er lugar: Filipinas.
Tras ganar la competencia regional en El Salvador, el equipo de Honduras representó a Latinoamérica y el Caribe en esta competencia global, logrando coronarse como campeón mundial. Este logro reafirma el talento, la pasión y la excelencia de los equipos hondureños, consolidando su liderazgo dentro de la red internacional de Pizza Hut.
Talento hondureño de clase mundial
Pizza Hut Championship es una competencia anual que reúne a franquicias de Pizza Hut de todo el mundo para disputar el primer lugar en la elaboración de pizzas de alto nivel buscando la pizza perfecta. Este año el campeonato tuvo como sede Punta Cana, escenario donde los mejores equipos demostraron su dominio técnico, rapidez, precisión y calidad, cumpliendo estrictamente con los estándares que distinguen a la marca a nivel global.
Más que una competencia, el Championship representa la pasión por la excelencia, la correcta ejecución de los estándares y el orgullo de marca. Bajo la premisa de la receta ganadora, mejores trabajos, momentos y operaciones, los participantes ponen a prueba sus habilidades en cada etapa del proceso.
Este año Pizza Hut Honduras nos representó con Mauricio Murillo en la mesa de producción quién destacó por su compromiso con la calidad, cuidando cada detalle desde la masa y la salsa hasta los ingredientes finales, poniendo pasión en cada momento durante la elaboración de una Pan Pizza Suprema y una Hut Cheese Suprema. Héctor Reyes en la mesa de corte encargado de validar la calidad del producto, garantizando que cada pizza cumpliera con los estándares de la marca en sabor, textura, distribución de ingredientes y presentación. Angélica Núñez nuestra Chef Innovation Lab destacando su participación en el segmento de innovación y con su impecable traducción de sus compañeros en conjunto con el Centro de Apoyo y Operaciones, cuyo aporte fue clave para alcanzar este resultado excepcional.
Los principales criterios de evaluación de la competencia fueron la velocidad, sabor y calidad; factores clave para asegurar que cada cliente reciba un producto perfecto en cada visita. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Pizza Hut con la excelencia operativa, la mejora continua y la satisfacción total de sus consumidores.
Excelencia que deja huella
¡Este logro nos llena de orgullo no solo como Pizza Hut, sino también como Grupo Comidas dentro de la corporación Yum! Brands, reafirmando nuestro compromiso con la excelencia a nivel mundial. Celebramos esta victoria con grandeza, pero también con humildad, sabiendo que los verdaderos campeones nunca dejan de aprender, mejorar y servir con orgullo. Fueron las palabras de los participantes.
Pizza Hut Honduras agradece profundamente a sus colaboradores por su dedicación, compromiso y pasión, así como a sus clientes por la confianza de siempre. Gracias a ellos este logro se convierte en un orgullo compartido que nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares cada día.