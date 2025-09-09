  1. Inicio
Mazda Xperience de Grupo Q brindó innovación, beneficios exclusivos y alianzas estratégicas

Con exhibiciones de sus últimos modelos, beneficios financieros de Credi Q y aliados como Multicars e Inbemaco, la Mazda Xperience reafirmó el compromiso de Grupo Q con la excelencia y la satisfacción de sus clientes

  • 09 de septiembre de 2025 a las 11:25
Ejecutivos de Grupo Q junto a clientes durante la esperada Mazda Xperience.

Tegucigalpa, Honduras-. Grupo Q celebró con gran éxito la Mazda Xperience, un evento diseñado para acercar a los clientes a la innovación y sofisticación de la marca, ofreciendo una experiencia única este sábado 06 de septiembre.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los más recientes modelos de Mazda y disfrutar de atractivos beneficios. Credi Q se sumó a la experiencia ofreciendo tasas preferenciales en el proceso de precalificación, facilitando a los clientes la posibilidad de acceder a un vehículo nuevo con mayor facilidad y confianza.

Alianzas

Asimismo, el evento contó con el valioso apoyo de Multicars, quienes presentaron una amplia variedad de accesorios exclusivos para personalizar y potenciar el estilo de cada vehículo. A su vez, la empresa Inbemaco, reconocida ferretería ubicada en la colonia Las Casitas, se integró como aliado estratégico, demostrando la importancia de generar sinergias entre distintos sectores para ofrecer un valor agregado a la comunidad.

Mazda Xperience de Grupo Q ofreció innovación, beneficios exclusivos y una alianza estratégica con Gasolineras UNO, destacando su Diesel Dinamax Plus y Supreme 97.

Con actividades dinámicas, opciones de financiamiento y la oportunidad de vivir de cerca la esencia de la marca, la Mazda Xperience reafirmó el compromiso de Grupo Q de brindar a sus clientes no solo automóviles, sino experiencias memorables que combinan tecnología, confianza y respaldo.

Experiencia

De esta manera, Alejandro Jerez, Gerente de Ventas Mazda Honduras, expresó: “Con Mazda buscamos ofrecer más que vehículos; queremos que cada cliente viva una experiencia que combine innovación, seguridad y estilo".

Por su parte, Janine Nassar, Gerente de Negocios Credi Q, concluyó: “En Credi Q trabajamos para que nuestros clientes tengan acceso a un financiamiento ágil y confiable, facilitando el camino hacia su nuevo Mazda".


