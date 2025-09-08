BAC presenta su promoción “Da la vuelta al mundo con tus tarjetas” para ganar certificados de viaje

BAC ha lanzado su más reciente promoción “Da la vuelta al mundo con tus tarjetas”, diseñada para premiar a sus clientes con experiencias de viaje únicas. A través de esta iniciativa, quienes utilicen sus tarjetas de crédito o débito podrán ganar certificados de regalo en la agencia de viajes Geotours y así hacer realidad su sueño de recorrer el planeta. La promoción estará vigente hasta el 5 de octubre, ofreciendo tiempo suficiente para acumular participaciones. El atractivo principal de esta campaña son los cinco premios de 500,000 lempiras cada uno, que se entregarán como certificados de regalo en Geotours. Con ellos, los ganadores podrán elegir cualquier destino del mundo y diseñar un viaje a su medida. Esta propuesta busca inspirar a los clientes a convertir sus compras cotidianas en oportunidades para vivir experiencias inolvidables.

Participar es muy sencillo. Los tarjetahabientes reciben un boleto electrónico por cada 1,000 lempiras en compras locales o internacionales realizadas con tarjetas BAC. Además, se duplica la oportunidad de ganar al pagar mediante las billeteras digitales Apple Pay y Google Pay. Y quienes utilicen tarjetas de crédito American Express BAC obtienen triple participación, aumentando sus posibilidades de ser uno de los afortunados. Esta promoción está dirigida a todos los clientes de BAC Honduras que deseen aprovechar sus compras para cumplir el sueño de viajar. Desde boletos aéreos hasta paquetes turísticos completos, los certificados de regalo permitirán disfrutar de una experiencia de viaje personalizada y sin complicaciones.