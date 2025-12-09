MAPFRE inaugura oficina delegada en Siguatepeque y amplía su presencia en la zona central

Siguatepeque, Honduras.- Con el propósito de acercar soluciones de protección a una de las regiones de mayor crecimiento del país, MAPFRE inauguró en Siguatepeque una nueva oficina delegada que permitirá ofrecer acompañamiento técnico, atención profesional y una experiencia de servicio más cercana para familias, emprendedores y empresas de la zona. “Esta oficina es un espacio para estar más cerca de las personas para así cuidar lo que más les importa. Queremos que cada familia, emprendedor o empresa de la región se sienta respaldada y acompañada en cada momento”, expresó Dennis Gabriel Ordóñez, CEO de MAPFRE Honduras.

Trayectoria y presencia en el mercado hondureño

Con más de 90 años de trayectoria y presencia en más de 40 países, MAPFRE se ha consolidado como referente internacional en protección y gestión de riesgos. En Honduras ocupa el segundo lugar del mercado general y mantiene el liderazgo en seguros de vida por más de una década. Actualmente brinda respaldo a más de 200,000 asegurados mediante un modelo multicanal que combina atención presencial con plataformas digitales en constante evolución. La nueva oficina delegada sigue el modelo operativo que la compañía impulsa a nivel internacional, inspirado en la estructura desarrollada en España, donde funcionan más de 3,000 oficinas bajo este esquema. En Siguatepeque, la operación estará a cargo de Gustavo Sánchez, quien contará con un equipo especializado en gestión de coberturas, orientación técnica, administración de riesgos y acompañamiento en procesos de atención, incluyendo incidentes amparados y consultas de servicio.

Como parte de la apertura, se anunciaron condiciones especiales vigentes hasta el 31 de enero, aplicables a diferentes categorías de protección patrimonial, personal, empresarial y automotriz, así como a combinaciones de coberturas diseñadas para ampliar el alcance de respaldo según las necesidades de cada usuario. Por su parte, Carlos Samra, director de Negocios y Clientes, señaló que esta inauguración forma parte de un plan estructurado que contempla nuevas aperturas de oficinas delegadas a partir de 2026 en zonas estratégicas del país.

Además, destacó la fortaleza financiera de la entidad, avalada por la calificación AA+ otorgada por PCR y su posicionamiento como líder en reputación corporativa según Merco.