Banco CUSCATLAN sigue creciendo en Honduras y lanza campaña nacional “Atrévete a conocernos”

Banco CUSCATLAN presentó su nueva campaña publicitaria titulada “Atrévete a conocernos”, una invitación abierta para que más hondureños descubran la esencia de una institución financiera que apuesta por el servicio, la cercanía y la innovación. El mensaje refleja el compromiso del banco por seguir creciendo junto a sus clientes y consolidarse como un aliado confiable en cada etapa de la vida financiera de las personas.

A dos años de haber iniciado operaciones en Honduras, CUSCATLAN ha logrado una expansión notable con la apertura de 40 agencias distribuidas a nivel nacional. Estos puntos de atención han sido diseñados para ofrecer una experiencia moderna, humana y eficiente, respaldada por infraestructura renovada, tecnología enfocada en la comodidad del usuario y un equipo orientado a brindar soluciones ágiles.

La campaña también resalta los beneficios que han posicionado a Banco CUSCATLAN como una opción atractiva dentro del sistema financiero hondureño. Entre ellos destacan tiempos de espera significativamente reducidos en caja, la posibilidad de abrir una cuenta en menos de diez minutos, desembolsos de préstamos personales en tan solo 24 horas y una atención personalizada en todos sus canales, físicos y digitales.