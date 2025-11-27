Banco CUSCATLAN sigue creciendo en Honduras y lanza campaña nacional “Atrévete a conocernos”

Banco CUSCATLAN presentó su nueva campaña publicitaria titulada “Atrévete a conocernos”, una invitación abierta para que más hondureños descubran la esencia de una institución financiera que apuesta por el servicio, la cercanía y la innovación. El mensaje refleja el compromiso del banco por seguir creciendo junto a sus clientes y consolidarse como un aliado confiable en cada etapa de la vida financiera de las personas.
A dos años de haber iniciado operaciones en Honduras, CUSCATLAN ha logrado una expansión notable con la apertura de 40 agencias distribuidas a nivel nacional. Estos puntos de atención han sido diseñados para ofrecer una experiencia moderna, humana y eficiente, respaldada por infraestructura renovada, tecnología enfocada en la comodidad del usuario y un equipo orientado a brindar soluciones ágiles.
La campaña también resalta los beneficios que han posicionado a Banco CUSCATLAN como una opción atractiva dentro del sistema financiero hondureño. Entre ellos destacan tiempos de espera significativamente reducidos en caja, la posibilidad de abrir una cuenta en menos de diez minutos, desembolsos de préstamos personales en tan solo 24 horas y una atención personalizada en todos sus canales, físicos y digitales.
Eurípides Calix, Gerente General, comentó: “En solo dos años hemos logrado consolidarnos como un banco cercano, moderno y ágil. Nuestro compromiso es brindar soluciones que realmente faciliten la vida de los hondureños, y esta campaña refleja ese espíritu: queremos que todos se atrevan a conocernos y descubran la experiencia CUSCATLAN.”
Por su parte, Mauricio Barrientos, Gerente de Banca de Personas y PYME, añadió: “Atrévete a conocernos es más que un mensaje; es una invitación a vivir lo que nos hace diferentes: un servicio humano, rápido y pensado para cada necesidad. Es el momento de que más hondureños experimenten cómo un banco puede realmente adaptarse a su ritmo de vida. Este mes lanzamos una campaña especial para motivarlos a conocernos: Super Depósito, nuestro producto innovador que ofrece lo mejor de dos mundos: la flexibilidad de una cuenta de ahorro y la rentabilidad de un depósito a plazo, además de múltiples premios. ¡Atrévete a conocernos!”
Con “Atrévete a conocernos”, Banco CUSCATLAN busca fortalecer su relación con los hondureños, reafirmando su propósito de ofrecer un servicio que combine eficiencia, calidez y cercanía. La institución proyecta continuar creciendo y evolucionando, siempre enfocada en brindar una experiencia bancaria que responda a las necesidades reales de sus clientes.