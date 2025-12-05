Banco Cuscatlán lanza su Feria de Productos con beneficios exclusivos

Banco Cuscatlán anunció el inicio de su Feria de Productos, una iniciativa creada para acercar a los hondureños una amplia oferta de soluciones financieras con beneficios exclusivos. La actividad, disponible únicamente del 4 al 6 de diciembre, se desarrolla en dos puntos estratégicos del país: la agencia Tepeyac en Tegucigalpa y la agencia en City Mall de San Pedro Sula. La propuesta busca brindar atención especializada y oportunidades únicas durante los días del evento. Entre los productos protagonistas de la feria destacan los préstamos personales con 0% de comisión por desembolso y una tasa de interés especial. También se incluyen tarjetas de crédito que permiten realizar traslados multicuotas sin comisión, así como atractivas promociones de fin de año al abrir cuentas de ahorro. Para quienes buscan adquirir vivienda, Banco Cuscatlán ofrece créditos con avalúo gratis y tasas preferenciales que representan un importante alivio para el presupuesto familiar.

En Tegucigalpa, la feria se llevó a cabo el jueves 4 y viernes 5 a partir de las 9 de la mañana, mientras que este sábado 6 la atención se extenderá de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En San Pedro Sula, el horario del jueves y viernes fue de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y el sábado el servicio continuará disponible de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con asesoría personalizada para cada visitante. Aún hay oportunidad para que los interesados aprovechen estas promociones exclusivas. Este sábado 6 de diciembre es la última fecha para acercarse a conocer más sobre las opciones financieras preparadas especialmente para la feria, un espacio pensado para atender consultas y facilitar la toma de decisiones.