Filtros RCK: un aliado para preparar tu vehículo antes de la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras-. Con la llegada de la Semana Morazánica, miles de hondureños se preparan para tomar carretera y disfrutar de unos días de descanso junto a familiares y amigos. Para quienes viajarán en vehículo, realizar un chequeo preventivo antes de salir es una parte importante de la preparación del viaje.

Llantas, frenos, luces, batería y niveles de fluidos suelen encabezar la lista de revisión. Los filtros también merecen atención, ya que ayudan a retener polvo, partículas y residuos que pueden llegar al motor, al sistema de combustible o al aire que circula dentro del vehículo.

En este segmento destaca RCK, una línea de filtros que cuenta con tecnología japonesa y que, a través de sus distribuidores autorizados a nivel nacional, se ofrecen alternativas de filtros para diferentes necesidades de mantenimiento automotriz, para uso en vehículos particulares hasta unidades de trabajo y vehículos de mayor tamaño, como cabezales.

Una línea de filtros para diferentes necesidades

La línea RCK cuenta con diferentes alternativas diseñadas para acompañar el mantenimiento de distintos tipos de vehículos y sistemas. A través de sus distribuidores autorizados a nivel nacional incorporan dentro de su oferta esta variedad de filtros, que incluye opciones para aceite, combustible, cabina y aire acondicionado, aire de motor, transmisión, aire para equipo pesado y caja.

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Cada uno cumple una función específica dentro del vehículo y responde a diferentes necesidades de filtración. Conocer la función de cada filtro permite comprender por qué su revisión y sustitución, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, forman parte del mantenimiento preventivo.

Filtro de aceite: Atrapa las partículas y los residuos que el aceite arrastra mientras lubrica el motor. Su sustitución suele realizarse junto con el cambio de aceite, siguiendo los intervalos indicados para cada vehículo.