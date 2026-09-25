Filtros RCK: un aliado para preparar tu vehículo antes de la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras-. Con la llegada de la Semana Morazánica, miles de hondureños se preparan para tomar carretera y disfrutar de unos días de descanso junto a familiares y amigos. Para quienes viajarán en vehículo, realizar un chequeo preventivo antes de salir es una parte importante de la preparación del viaje.
Llantas, frenos, luces, batería y niveles de fluidos suelen encabezar la lista de revisión. Los filtros también merecen atención, ya que ayudan a retener polvo, partículas y residuos que pueden llegar al motor, al sistema de combustible o al aire que circula dentro del vehículo.
En este segmento destaca RCK, una línea de filtros que cuenta con tecnología japonesa y que, a través de sus distribuidores autorizados a nivel nacional, se ofrecen alternativas de filtros para diferentes necesidades de mantenimiento automotriz, para uso en vehículos particulares hasta unidades de trabajo y vehículos de mayor tamaño, como cabezales.
Una línea de filtros para diferentes necesidades
La línea RCK cuenta con diferentes alternativas diseñadas para acompañar el mantenimiento de distintos tipos de vehículos y sistemas. A través de sus distribuidores autorizados a nivel nacional incorporan dentro de su oferta esta variedad de filtros, que incluye opciones para aceite, combustible, cabina y aire acondicionado, aire de motor, transmisión, aire para equipo pesado y caja.
Cada uno cumple una función específica dentro del vehículo y responde a diferentes necesidades de filtración. Conocer la función de cada filtro permite comprender por qué su revisión y sustitución, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, forman parte del mantenimiento preventivo.
Filtro de aceite: Atrapa las partículas y los residuos que el aceite arrastra mientras lubrica el motor. Su sustitución suele realizarse junto con el cambio de aceite, siguiendo los intervalos indicados para cada vehículo.
Filtro de aire del motor: Impide que el polvo y otras impurezas del ambiente ingresen al sistema de admisión. Revisarlo permite identificar cuándo requiere reemplazo, especialmente cuando el vehículo circula con frecuencia por zonas con polvo.
Filtro de combustible: Ayuda a proteger el sistema de alimentación frente a las impurezas que puede contener el combustible. En vehículos diésel, comunes en pick-ups y unidades de trabajo, requiere especial atención y reemplazo periódico de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
Filtro de cabina o aire acondicionado: Ayuda a limpiar el aire exterior que entra al habitáculo a través del sistema de ventilación, reteniendo partículas como polvo, polen y otros elementos presentes en el ambiente. Su revisión cobra mayor importancia cuando se circula por caminos de tierra, grava o zonas con mucho polvo.
Filtro de transmisión: En vehículos con transmisión automática, cumple una función relacionada con el fluido de la caja, reteniendo suciedad y residuos antes de que el fluido circule por el sistema.
Filtro de aire para equipo pesado: Forma parte de las opciones de RCK destinadas a vehículos y unidades de trabajo que requieren soluciones de filtración para aplicaciones de mayor exigencia.
En carretera, la prevención también cuenta
Un viaje largo exige mayor esfuerzo al vehículo, por lo que es recomendable revisar los filtros según el kilometraje y las indicaciones del fabricante, además de verificar llantas, frenos, luces, niveles de fluidos, batería y limpiaparabrisas.
Para quienes se preparan para viajar durante la Semana Morazánica, la línea de filtros RCK es la mejor opción ya que se adaptan a diferentes aplicaciones y cualquier tipo de vehículo hasta los de trabajo y cabezales, estos filtros se pueden encontrar a través de cualquiera de sus distribuidores autorizados a nivel nacional.
Realizar este mantenimiento preventivo con anticipación permite identificar componentes que requieran revisión o cambio y contribuir a mantener el vehículo en buenas condiciones durante el recorrido.