Supermercados La Colonia celebra su 51 aniversario con el lanzamiento de su ‘Tecnopromo’

Supermercados La Colonia vuelve a sorprender a sus clientes al transformar las compras cotidianas en una experiencia emocionante y llena de recompensas. Con motivo de su 51 aniversario, la emblemática cadena de supermercados ha anunciado el lanzamiento oficial de la ‘Tecnopromo’, una iniciativa diseñada para premiar la preferencia y lealtad de las familias hondureñas en todo el país. Esta nueva promoción destaca por poner a disposición del público una variada gama de artículos tecnológicos orientados a mejorar la conectividad, el estudio, el trabajo y el entretenimiento en el hogar. La iniciativa refuerza el compromiso continuo de la empresa de brindar un valor añadido a la experiencia de compra de sus consumidores.

En total, la ‘Tecnopromo’ sorteará 29 fabulosos premios. Entre el catálogo de artículos disponibles se encuentran 8 relojes inteligentes para el uso diario, 6 celulares de última generación, 4 tablets, 4 laptops, 4 barras de sonido de alta calidad y 3 consolas de videojuegos para el disfrute de grandes y chicos. La mecánica para participar en el sorteo destaca por ser accesible y sencilla para todos los visitantes. Por cada compra igual o superior a L300 en productos de las marcas patrocinadoras, el cliente quedará inscrito automáticamente para optar a cualquiera de los premios, tanto en compras presenciales como digitales.