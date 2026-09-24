Supermercados La Colonia celebra su 51 aniversario con el lanzamiento de su ‘Tecnopromo’

Supermercados La Colonia vuelve a sorprender a sus clientes al transformar las compras cotidianas en una experiencia emocionante y llena de recompensas. Con motivo de su 51 aniversario, la emblemática cadena de supermercados ha anunciado el lanzamiento oficial de la ‘Tecnopromo’, una iniciativa diseñada para premiar la preferencia y lealtad de las familias hondureñas en todo el país.
Esta nueva promoción destaca por poner a disposición del público una variada gama de artículos tecnológicos orientados a mejorar la conectividad, el estudio, el trabajo y el entretenimiento en el hogar. La iniciativa refuerza el compromiso continuo de la empresa de brindar un valor añadido a la experiencia de compra de sus consumidores.
En total, la ‘Tecnopromo’ sorteará 29 fabulosos premios. Entre el catálogo de artículos disponibles se encuentran 8 relojes inteligentes para el uso diario, 6 celulares de última generación, 4 tablets, 4 laptops, 4 barras de sonido de alta calidad y 3 consolas de videojuegos para el disfrute de grandes y chicos.
La mecánica para participar en el sorteo destaca por ser accesible y sencilla para todos los visitantes. Por cada compra igual o superior a L300 en productos de las marcas patrocinadoras, el cliente quedará inscrito automáticamente para optar a cualquiera de los premios, tanto en compras presenciales como digitales.
Durante el evento de presentación, Harold Lovo, gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia, destacó la importancia de esta campaña en el marco del aniversario de la empresa. El ejecutivo expresó que la variedad de premios busca responder a los diversos gustos y necesidades de las familias, reafirmando el agradecimiento por más de cinco décadas de confianza continua.
La promoción estará disponible desde el 18 de septiembre hasta el 19 de noviembre de 2026. La cobertura abarca las 78 tiendas de la cadena en sus formatos La Colonia, Fresh Market, Mi Super y Súper Cerca, reafirmando el liderazgo y cercanía de la marca 100 % hondureña.