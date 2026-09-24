McDonald’s y Operación Sonrisa unen esfuerzos para regalar 115 nuevas sonrisas en Honduras

McDonald’s Honduras y la Fundación Operación Sonrisa Honduras anunciaron oficialmente el lanzamiento de la edición McDía Feliz 2026 por los niños, una jornada benéfica que busca movilizar a la sociedad hondureña con un firme propósito humanitario. El objetivo central fijado para esta edición consiste en recaudar los fondos requeridos para costear e intervenir quirúrgicamente a 115 niños de distintas regiones del país que padecen de labio o paladar hendido. La cita solidaria tendrá lugar el próximo miércoles 14 de octubre en los 16 establecimientos que la cadena opera en el territorio nacional. Durante toda la jornada, a partir de las 9:00 a.m., el 100 % de los ingresos generados por la venta de la icónica hamburguesa Big Mac será donado de manera íntegra a la fundación para cumplir la meta establecida.

Con la finalidad de facilitar la participación y asegurar el alcance de las cifras esperadas, las instituciones habilitaron una fase de preventa de vales que dio inicio el 22 de septiembre y se extenderá hasta el mismo 14 de octubre. Los clientes pueden adquirir tickets de Big Mac a la carta por un valor de L139 o en modalidad McCombo a L199, los cuales podrán ser canjeados libremente en los restaurantes desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta alianza estratégica acumula seis años consecutivos transformando el consumo masivo en ayuda social tangible para la niñez. Desde el inicio de esta colaboración en 2021, la iniciativa ha posibilitado la comercialización de más de 162,000 hamburguesas Big Mac, lo que se traduce en un aporte económico superior a los 22 millones de lempiras destinados a programas de salud y bienestar infantil.