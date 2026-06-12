Bosques de Alejandría: el desarrollo que redefine el crecimiento residencial en la zona sur de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tegucigalpa avanza hacia un nuevo modelo de urbanización. Con una capital que suma infraestructura, vías estratégicas y un aumento sostenido en la demanda de vivienda formal, los proyectos capaces de ofrecer planificación, solidez corporativa y visión a largo plazo están captando el interés tanto de familias como de inversionistas que buscan decisiones inteligentes en un mercado dinámico. En ese contexto emerge Bosques de Alejandría, un desarrollo residencial que combina conectividad, naturaleza y una estructura urbana planificada, tres elementos que hoy definen el valor inmobiliario moderno.

Una ubicación estratégica para la vida y la inversión Situado en el sector sur de Tegucigalpa, a minutos de City Mall, Ventu, PriceSmart, Walmart, instituciones educativas de prestigio y las principales rutas del norte y sur del país, Bosques de Alejandría se coloca en un punto donde las familias encuentran conveniencia... y los inversionistas, certeza. La mezcla de accesibilidad, entorno natural y proyección de crecimiento urbano ha convertido esta zona en una de las más atractivas para quienes buscan construir patrimonio con visión de largo plazo. Respaldo corporativo que minimiza riesgos y genera confianza Detrás del proyecto está Inmobiliaria Platino, parte de Grupo Platino, conglomerado hondureño con más de tres décadas de experiencia en construcción, infraestructura y desarrollo inmobiliario. Su historial incluye proyectos de alto impacto como Ciudad Maya, Torres Platino y Casa Maya I, II, III y VI. Con más de 12 empresas internas —entre constructoras, concreteras, maquinaria y servicios— Grupo Platino opera con una integración vertical que garantiza eficiencia, calidad continua y cumplimiento de plazos. En el sector inmobiliario, este nivel de solidez es un diferenciador que reduce riesgo y aumenta la seguridad patrimonial de quienes deciden invertir.