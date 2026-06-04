Nuevas medidas sanitarias: EHISA informa lo que debes saber antes de volar desde Honduras

La salud y seguridad de los pasajeros son la máxima prioridad para las autoridades hondureñas. Siguiendo las directrices emitidas por la Secretaría de Salud (SESAL), se ha establecido que todo ciudadano hondureño con planes de viaje a los destinos mencionados anteriormente deberá contar con su esquema de vacunación contra el sarampión completo para poder salir del territorio nacional.

Esta disposición, que entra en vigor de forma inmediata, busca blindar tanto a los viajeros como al personal aeroportuario y a la población general. Al exigir este comprobante, las autoridades no solo protegen al individuo, sino que fortalecen las acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir la propagación de este virus dentro y fuera de nuestras fronteras.

Para dar cumplimiento a esta normativa, todos los pasajeros deberán presentar su comprobante oficial de vacunación ante las autoridades migratorias correspondientes al momento de pasar por cualquiera de las terminales aeroportuarias del país. Es fundamental que los viajeros tengan a mano este documento, ya sea en formato físico o a través de los medios digitales autorizados.

Para facilitar este proceso, EHISA ha reafirmado su compromiso con la excelencia en el servicio al habilitar puntos de vacunación estratégicos dentro de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. Estas instalaciones permiten a los usuarios gestionar su situación sanitaria de manera ágil antes de abordar su vuelo, evitando contratiempos innecesarios.

La recomendación para todos los pasajeros con vuelos programados es verificar con antelación su estado de vacunación. Es de suma importancia asegurar que el comprobante esté vigente y listo para ser presentado, garantizando así una experiencia de viaje fluida, sin retrasos en los procesos migratorios y cumpliendo con todas las regulaciones de seguridad sanitaria.

Este conjunto de medidas refleja el esfuerzo articulado entre la infraestructura aeroportuaria y las autoridades de salud pública. Viajar informado y preparado no solo es un requisito indispensable, sino también un acto de responsabilidad compartida que contribuye a mantener los estándares de salud y bienestar en todos nuestros viajes internacionales.