Jetstereo expande su innovación tecnológica con una moderna sucursal en la Colonia Kennedy

Jetstereo, líder en el mercado de tecnología y línea blanca, continúa consolidando su plan de expansión en el territorio nacional con la apertura de su nueva tienda en la Colonia Kennedy, Tegucigalpa. Este movimiento estratégico reafirma el compromiso de la empresa de transformar la vida de los hondureños mediante el acceso a productos de vanguardia y servicios de alta calidad. La nueva sucursal está ubicada en un punto clave de la capital: la Colonia Kennedy, segunda entrada, justo frente al bulevar Kennedy. Este espacio ha sido seleccionado meticulosamente para ofrecer una experiencia de compra más cercana y accesible, contando además con estacionamiento exclusivo para la comodidad de todos sus visitantes.

El establecimiento dispone de un área de 337 metros cuadrados con un diseño moderno y eficiente. En este amplio espacio, los usuarios podrán explorar un portafolio completo que incluye celulares de última generación, laptops, tablets, impresoras, televisores de tecnología avanzada y una robusta línea blanca con estufas, refrigeradoras y aires acondicionados. Para complementar la experiencia, la tienda ofrece una atractiva variedad de accesorios como audífonos, parlantes, relojes inteligentes y cámaras. Con el fin de facilitar la adquisición de estos equipos, Jetstereo integra su opción de compra al crédito a través de Crédito Solvenza, brindando planes de financiamiento flexibles y adaptados a cada presupuesto.