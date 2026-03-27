Jorge Herrera detalla los cambios en la capacitación del FVS

Con la llegada del FVS al fútbol de Honduras, la Liga Nacional busca fortalecer la transparencia en el arbitraje y reducir los errores humanos que han generado controversias en el pasado. Jorge Herrera destacó que la herramienta se estrenará durante la jornada 15, permitiendo a los árbitros revisar jugadas clave y tomar decisiones más confiables, beneficiando tanto a los equipos como a los aficionados.