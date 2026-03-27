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Tomás Zambrano Molina anticipa en CN juicio político para Marlon Ochoa

Durante un debate en el Congreso Nacional de Honduras, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano Molina, dejó entrever que el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, podría enfrentar un juicio político. La declaración surgió en medio de la discusión sobre el proceso aplicado al exfiscal Johel Antonio Zelaya.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 15:05
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