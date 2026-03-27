Nahúm Valladares mantiene viva su tradición de fe en la Catedral San Miguel Arcángel

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Cada año, el historiador se dirige a la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa para adquirir la palma, un elemento central en las celebraciones religiosas y de protección familiar.
Marbin López
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Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 13:19
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