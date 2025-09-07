  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos entretenimiento

Acción y entusiasmo: tiktokers en la cancha y aficionados en las graderías

Con el balón en juego, los tiktokers se mantienen concentrados en la cancha, mientras en un sector de las graderías, los aficionados gritan, cantan y saltan con emoción, alentando a sus creadores de contenido favoritos.

  • 07 de septiembre de 2025 a las 15:24
El Heraldo Videos