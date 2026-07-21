Qué hace el modo avión y por qué las aerolíneas insisten en activarlo

Tegucigalpa, Honduras.- Casi todos los teléfonos, tabletas y ordenadores portátiles incorporan un icono con forma de avión que, al pulsarlo, desconecta la radio y el hardware inalámbrico del equipo. Con esta función activada, el dispositivo deja de emitir y recibir llamadas, mensajes, correos y datos a través de la red móvil.



Según los modelos, el modo avión bloquea siempre la conexión con la red móvil, aunque en muchos dispositivos permite reactivar el wifi y el Bluetooth de forma independiente. Con esta función encendida, el usuario puede seguir editando documentos, viendo fotografías o reproduciendo música y vídeos almacenados en el propio equipo, así como mantener conectados los auriculares inalámbricos.

Por qué se pide desconectar la señal durante el vuelo

Ls aeronaves emplean sistemas avanzados de navegación y comunicación que operan en frecuencias próximas a las que utilizan los teléfonos móviles, motivo por el que las compañías piden activar el modo avión antes del despegue. Un análisis de CNN sobre 283,300 vuelos estadounidenses realizados entre 2003 y 2009 registró solo 75 casos de posible interferencia electrónica asociada a fallos en equipos de a bordo. Hasta la fecha no existe ningún accidente aéreo vinculado de forma concluyente al uso de móviles, por lo que la exigencia podría responder, en parte, a una etapa en la que el conocimiento sobre las señales celulares era más limitado. Con todo, a la altitud de crucero el teléfono queda demasiado lejos de las antenas terrestres para mantener cobertura estable, de modo que cumplir con la norma no supone ninguna pérdida real de conexión.

Cómo activar el modo avión en iPhone y Android

En un iPhone basta con abrir el Centro de Control y pulsar el icono del avión; para desactivarlo se repite el mismo gesto. Apple permite además sincronizar esta función con el Apple Watch desde la app del reloj, en el apartado General y Modo Avión. En Android, el proceso pasa por entrar en Ajustes, acceder al apartado de Redes e Internet y pulsar el icono correspondiente para activar o desactivar la opción.