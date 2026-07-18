Cómo borrar el historial de ChatGPT paso a paso en 2026

Tegcuigalpa, Honduras.- Antes de borrar cualquier conversación conviene distinguir entre dos funciones que a menudo se confunden. Archivar un chat lo retira de la vista principal, pero la información sigue almacenada en los servidores de OpenAI. Eliminarlo, en cambio, lo quita de la interfaz y activa un plazo de 30 días tras el cual la conversación desaparece de forma definitiva. Esta distinción cobra relevancia con la llegada de GPT-5 y su función de memoria, que utiliza el historial de conversaciones para adaptar las respuestas futuras. Quien no desee que sus chats anteriores influyan en el comportamiento del asistente debe optar por la eliminación completa y no solo por el archivado.

Cómo eliminar todas las conversaciones desde el ordenador

El procedimiento en la versión web de ChatGPT consta de cuatro pasos. 1. Iniciar sesión y pulsar sobre el nombre de usuario, situado en la esquina inferior izquierda. 2. Acceder al menú de configuración. 3. Entrar en el apartado de controles de datos y pulsar el botón para eliminar todos los chats. 4. Confirmar la acción en el cuadro de diálogo que aparece a continuación.

Cómo eliminar todas las conversaciones desde el móvil

La aplicación para Android e iOS sigue una lógica similar, aunque con algunas variaciones en el menú. 1. Abrir la barra lateral desde el icono de la esquina superior izquierda. 2. Tocar el icono del perfil para acceder a la configuración. 3. Seleccionar el apartado de controles de datos y elegir la opción de eliminar todos los chats. 4. Confirmar la eliminación en el aviso emergente.

Borrar una sola conversación

No siempre es necesario vaciar todo el historial. Cuando solo se quiere retirar una conversación puntual, por ejemplo antes de compartir pantalla en una reunión, basta con localizarla y eliminarla de manera individual. En el ordenador, esto se hace pasando el cursor sobre el chat, pulsando el icono de tres puntos y seleccionando la opción de borrado. En el móvil, el mismo resultado se logra manteniendo pulsado el título de la conversación en la barra lateral.

El modo temporal, una alternativa preventiva

ChatGPT incluye un modo de chat temporal que evita que las conversaciones queden registradas desde el principio. Se activa mediante el icono con forma de bocadillo punteado, ubicado en la parte superior de la pantalla. Las conversaciones abiertas en este modo no aparecen en el historial, no alimentan la función de memoria y, según OpenAI, tampoco se emplean para entrenar los modelos.

¿La eliminación borra realmente los datos?