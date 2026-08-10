La limpieza de los AirPods que Apple recomienda

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los AirPods se han convertido en un accesorio de uso diario para millones de personas, pero pocas veces se repara en la suciedad que se acumula en ellos con el paso del tiempo. La mezcla de cerumen, polvo y grasa que se deposita en la malla de los altavoces no es solo una cuestión estética, ya que también puede favorecer infecciones en el canal auditivo. Apple ha publicado una serie de recomendaciones para higienizar tanto los auriculares como su estuche de carga sin dañar los componentes internos.

Para ello basta con unos elementos básicos que suelen estar presentes en cualquier hogar, entre ellos un bastoncillo de algodón seco, un paño suave de microfibra y alcohol isopropílico al 70 por ciento.



Cuidados

Entre las principales precauciones destaca la de no sumergir ni mojar directamente el dispositivo, evitar objetos punzantes o abrasivos y mantener cualquier líquido alejado de los puertos de carga. Tampoco se aconseja el uso de toallitas desinfectantes sobre la malla del altavoz, aunque sí pueden emplearse en la superficie exterior. La limpieza de los altavoces y el micrófono debe realizarse con movimientos suaves, retirando los restos de cerumen acumulados en los bordes sin perforar la malla. El resto de la superficie puede limpiarse con un paño seco o, en caso de contacto con sustancias como cremas, perfumes o alimentos ácidos, con un paño ligeramente humedecido en agua, secando después por completo antes de volver a usarlos o guardarlos en el estuche.