  1. Inicio
  2. · Utilidad
  3. · Tecnología

Esto dice Google de la advertencia masiva sobre Gmail tras presunta brecha de seguridad

La compañía aclaró que las cuentas de Gmail y Google Cloud no fueron comprometidas directamente, pero advirtió sobre un aumento en ataques de phishing y vishing

  • 02 de septiembre de 2025 a las 09:29
Esto dice Google de la advertencia masiva sobre Gmail tras presunta brecha de seguridad

2,500 millones de usuarios de Gmail recibieron la alerta de seguridad

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Google emitió una alerta de seguridad que habría sido dirigida a 2,500 millones de usuarios de Gmail, instándolos a cambiar sus contraseñas tras detectarse una brecha en una de sus bases de datos en Salesforce.

La compañía aclaró que las cuentas de Gmail y Google Cloud no fueron comprometidas directamente, pero advirtió sobre un aumento en ataques de phishing y vishing —llamadas telefónicas fraudulentas que simulan ser del soporte técnico— que ya representan el 37% de los accesos no autorizados exitosos en sus plataformas.

El ataque fue realizado por el grupo hacker ShinyHunters, que se hizo pasar por técnicos internos para engañar a un empleado e instalar un malware.

Así extrajeron datos de contactos empresariales desde una base de datos interna utilizada para prospectos publicitarios. Esta información no incluía contraseñas ni datos sensibles, sino datos básicos como nombres y correos electrónicos.

Adicionalmente, fueron revocados los tokens de autenticación OAuth asociados a la integración con "Drift Email" de Salesloft, y se deshabilitó temporalmente esa conexión mientras se realizaba una investigación.

Gemini 2.5 Flash Image: la IA de Google que desafía a Photoshop

Consejos y recomendaciones de seguridad

Frente a este escenario, hablan de la importancia de reforzar la seguridad de las cuentas de Gmail. No se trata solo de cambiar la contraseña periódicamente, sino de adoptar medidas más sólidas.

Una de ellas es evitar dar la contraseña a alguien que se haga pasar por soporte técnico, ya sea por teléfono o correo. Google nunca solicita credenciales de esta manera.

Además, activar la autenticación de dos factores usando métodos más seguros que el SMS, como aplicaciones autenticadoras o, preferiblemente, passkeys (claves de acceso biométricas).

Los expertos también recomienda utilizar herramientas como el Security Checkup y el Advanced Protection Program de Google, que ofrecen capas adicionales de defensa.

Los usuarios deben desconfiar de enlaces y mensajes inesperados. En caso de duda, ir directamente al panel de la cuenta en Google sin hacer clic en enlaces que puedan ser maliciosos.

¿Estamos apagando nuestra mente? Otro peligro oculto de la Inteligencia Artificial

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias